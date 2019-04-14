Кто выманил Абызова из Италии в Россию

Бывший вице-премьер правительства, ныне президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что другого бывшего члена кабмина, в котором они вместе работали, Михаила Абызова в Россию на свой день рождения он, Дворкович, не приглашал.

Руководитель Международной шахматной федерации и сопредседатель Фонда «Сколково», Аркадий Владимирович отмечал свое 47-летие 26 марта. В этот же день стало известно о задержании в России экс-министра по делам открытого правительства Абызова. Свой пост Михаил Анатольевич покинул в мае 2018-го и, по информации ряда источников, чаще жил в Италии и Англии (где есть недвижимость и родня), чем на Рублевке.

Занимавшего шесть лет министерский пост Абызова (он был одним из самых обеспеченных членов кабмина) обвинили в создании преступного сообщества и в хищении около 4 миллиардов рублей — связав это с его деятельностью в энергетической сфере.

Пока Абызов в Лефортово обустраивает свой быт подследственного, его хороший товарищ Дворкович в Сколково сообщил, что не мог звать в Москву своего экс-коллегу по двум причинам: торжество было семейным и проходило оно не в Москве. Да и с самим подозреваемым бывший вице-премьер, по его словам, общался задолго до печального происшествия, еще зимой.

Круг людей, которые могли позвать Абызова на родину, сужается...

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