Поседевшая мама Началовой держится из последних сил

Мама Юлии Началовой из последних сил держится после скоропостижной кончины певицы. Таисия Началова сосредоточена на воспитании единственной внучки Верочки, а также занимается подготовкой к 40 дням с момента смерти дочери.

Родителям Юли Началовой сейчас труднее всех. И даже дело не в том, что близкие до сих пор не могут смириться с утратой. Нервное потрясение не могло не сказаться на матери певицы.

"Таисия Началова. Мама Юлии. Сегодня сделали ей хоть немного приятного. Юлин мастер Олеся поправила Тае абсолютно седые волосы, чуть причесала ее по нашей просьбе, сделала от души. И даже сфотографировала, порадовав меня присланным снимком", - подписала фото помощница Юлии Началовой.

isaeva.anya Таисия Началова

Анна Исаева подчеркнула, что мама Юли ни в какую не хотела никуда идти. Однако женщину еле-еле уговорили. "Единственное, чего уже никогда не поправишь, - грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных, маминых глаз!.. Таечка - красавица", - справедливо заметила Исаева.

24 апреля будет 40 дней с момента смерти Юлии Началовой. Родственники сходят на Троекуровское кладбище, где похоронена Юля, отстоят службу в храме, устроят поминальный обед.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта. У 38-летней артистки обнаружили подагру и диабет. Певицу похоронили 21 марта в Москве. Дочь Юлии Началовой живет с родителями исполнительницы. Вера Алдонина окружена заботой и вниманием, она прекрасно ладит с отцом, Евгением Алдониным, и его новой семьей.