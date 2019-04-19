Адвокат: Незадолго до смерти Ирина Цывина получила предложение руки и сердца

По словам адвоката актрисы, ничего не предвещало ее внезапной кончины. Страшное известие о том, что ушла из жизни известная актриса, пришло утром, 18 апреля. Ирину Цывину большую часть жизни называли вдовой Евстигнеева. Она прожила с великим артистом 6 лет, имела два брака после, но умерла все той же вдовой Евстигнеева.

tsyvinairina Сегодня день памяти Великого актера моего мужа Евгения Евстигнеева.

55-летняя актриса умерла во сне в своей столичной квартире. Нашел ее 24-летний сын Евгений. Окружение сообщило, что причиной смерти стало заболевание сердца. Кардиомиопатия — это патология миокарда неизвестного происхождения. При такой болезни сердце увеличивается в размерах.

regrertgrgtrtg Летоо, ах леето, как же я тебя жду.

Последние годы жизни Ирина Цывина переживала один удар за другим. Первым была смерть последнего мужа бизнесмена Александра Благонравова. Овдовев второй раз, артистка вынуждена была держать следующий удар. Ей пришлось делить наследство супруга с ребенком от его первого брака. Пасынок Александр Благонравов-младший сделал все по закону, заявив свои права на половину имущества Ирины Цывиной, которое было нажито в браке с его отцом. Актриса восприняла это как предательство.

Она заявляла, что боится остаться на улице, что сын умершего мужа хочет ее обобрать и прочее. В итоге через полгода суды закончились, удалось договориться миром. Из пяти объектов недвижимости, принадлежащих артистке, пасынку артистки перешла одна московская квартира.

regrertgrgtrtg Перед зданием суда нас встретили многочисленные операторы тв каналов. Интерес СМИ вызвала история, связанная с разделом имущества.

Во время судов Ирину поддерживал последний спутник жизни 49-летний актер Денис Сердюков. Затем была череда телешоу, где они то сходились, то расходились. На последних снимках, которые Цывина выкладывала в сети, был тот самый Денис.

tsyvinairina Сегодня у моего директора Ирины Цветковой @vasilissavasa день Рождения.

Что теперь будет с наследством актрисы? Кому предстоит делить имущество? «Комсомолке» рассказала адвокат Юлия Вербицкая, которая защищала Ирину Цывину на суде.

advokatverbitskaya В своей юридической практике мне довелось вести нашумевшее дело Заслуженной артистки России Ирины Цывиной о наследстве Евгения Евстигнеева...

- Я, честно говоря, надеюсь, что наследственные дела не начнутся, - говорит адвокат. - Все просто - остались братик с сестренкой. И ничего сложного в разделе не будет, если оба вступят в наследство. Сын Евгений уже фактически вступил в наследство, поскольку проживает с Ириной Константиновной.

tsyvinairina С Новым годом друзья!

И дочке Зиновии, которая не проживает в России, нужно будет приехать, передать доверенность с человеком, написать заявление нотариусу о том, что она является с дочерью и просит ее включить в состав наследников.

tsyvinairina Это моя доченька Зиночка. Не могу налюбоваться Будь счастлива моя любимая #актрисыкино #иринацывина #дети #красота

Если это произойдет, наследство будет разделено на две идеальных части. Нотариус, сделав оценку, может им предложить определить, какое имущество (например, дом, земельный участок и одна квартира) отходит к сыну, какое — дочери (например, две других квартиры).

- Вы поможете им в этом вопросе?

- Если нужно будет, я, конечно, помогу им во всем разобраться. Но я надеюсь, что не будет проблем и не будет споров. И если дочери не нужно будет это наследство, она не напишет заявление или не напишет отказ, тогда единственным наследником будет Евгений Александрович Благонравов, сын Ирины Константиновны, полный тезка Евстигнеева, и ребенок, который был усыновлен умершим супругом Цывиной Александром Благонравовым.

- Какое было у Ирины Цывиной?

- 4 квартиры. ¼ часть наследства принадлежала сыну ее умершего мужа, была выделена в виде одной квартиры. Земельный участок от Евстигнеева и дом, за которые мы бились на суде, были выведены из наследственной массы и были исключительным имуществом Ирины Константиновны. То есть остались три квартиры в Москве и дом с землей в Подмосковье.

- Одна из квартир была в ипотеке?

- Там, по-моему, ипотека или почти погашена или выплачена полностью.

- Как известие о ее смерти восприняли вы?

- Полный шок! Потому что живи и радуйся: решила все проблемы, общалась с дочерью, сын вернулся из армии.

regrertgrgtrtg Мои прекрасные дети #irinatsyvina #иринацывина #дети #звезды #актрисытеатраикино #актрисыкино #любовь

Часть имущества сдается, имелся постоянный стабильный доход. Появились новые предложения, появилась активность, новые роли появились. Она играла в постановке «Невеста для банкира».

tsyvinairina Сегодня был спектакль Невеста для банкира в театре Содружество актеров Таганки , который я играю уже 16 лет

В общем, Ирина Константиновна была хороша! Она была в своем амплуа. Когда я об этом узнала, я не поверила, думала, фейковая информация. Позвонила сыну Евгению, он подтвердил. Казалось, вот только наступил момент, когда пришло время жить в свое удовольствие, и Всевышний забрал ее… Конечно, она останется в памяти человеком активным, молодым, успешным. Красивая женщина, которая имеет славу, чуть-чуть скандальная, чуть-чуть веселая, одним словом актриса.

- У нее был последний возлюбленный Денис, который мог бы стать ее мужем.

regrertgrgtrtg Красная дорожка фестиваля "Амурская осень ".

- Денис ей сделал предложение и Ирина Константиновна мне об этом написала. И она думала об этом предложении. Но мы можем говорить сейчас о том, что произошло или не произошло. Свадьбы не случилось. О Денисе я могу сказать, что видела его в ряде процессов, она представила мне его как своего молодого человека, он очень тепло и искренне к ней относился.

tsyvinairina 24 февраля в Доме Кино состоялась премьера фильма Анечки Яновской @annaianovskaia Интересная жизнь .

- Что бы было, если бы она вышла за него?

- Ужас, что было бы! Очередное наследственное дело с выделением супружеских и прочих долей… Все было бы очень сложно. Но Ирина Константиновна собиралась жить. Она, конечно, жаловалась на свое состояние. Постоянно писала мне, что мерзнет, что ей все время холодно.

У меня в голове не укладывается! Она не ждала смерти, она ее не искала. Но почему-то случилось так. Хотя на Востоке говорят, когда людей забирают вот так в одночасье, не мучаясь, в рассвете, то эти люди заслужили такую смерть. Потому что всю жизнь ее критиковали, всю жизнь ее обвиняли, всю жизнь она была мишенью для нападок. В том момент, когда она стала женой Евстигнеева и женская половина страны сказала: «Ну почему ты? И чем лучше нас?». Конечно, в нее летели разные слова и мнения. Но пожелаем ей Царствия Небесного. Она останется с нами веселой, красивой и молодой. Наверное, для актрисы это счастье — драматический уход. Гораздо страшнее, когда известные актрисы, которые доживают до 90 лет и больше, держат у себя в спальнях фотографии себя молодых. А Ирина Константиновна останется таким прекрасным нежным цветком.

- Она незадолго до смерти одной из подруг написала «Хочу лежать в гробу красивой»

- Я таких шуток от нее не слышала и мы всегда общались на позитивном ладу. Жизнь женщины — это короткое «Ах» в глазах мужчины. Жизнь Ирины Константиновны было этим коротким «Ах» в глазах зрителей и всех нас.

Напомним, Ирина Цывина была замужем четыре раза. Первый брак был фиктивным — белорусской актрисе понадобилась прописка в Москве. Второй раз она вышла замуж за своего преподавателя в школе-студии МХАТ народного артиста страны Евгения Евстигнеева. В 65 лет его не стало. Цывина стала вдовой, когда ей не было и 30. Третий раз отправилась в ЗАГС с Георгием Пусепом, родила русско-американскому мужу сыну и дочь. Они развелись. Зиновия осталась с отцом, ей 21 год, Евгений жил с матерью, ему 24 года. Четвертая свадьба была с бизнесменом Александром Благонравовым. Он умер два года назад.