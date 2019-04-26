Овечкин едет в сборную следом за Ковальчуком

Такой сильной сборной у нас на чемпионатах мира не было очень давно. Российские мегазвезды из НХЛ в последние годы редко собирались все вместе, в лучшем случае приезжали уже в разгар первенства, выжатые как лимон. Но в этом году все будет по-другому. Команды Александра Овечкина, Евгения Малкина и Никиты Кучерова вылетели из Кубка Стэнли уже в первом раунде плей-офф и все они освободились для сборной.

Вчера Твиттер национальной команды России сообщил, что Овечкин, а также его партнеры по «Вашингтону» Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов подтвердили свой приезд. Одновременно дали согласие защитник «Торонто» Никита Зайцев, и форвард «Флориды» Евгений Дадонов.

Теперь все ждут официального ответа от Малкина и Кучерова. А если учесть, что капитан Илья Ковальчук уже ждет их в сборной, то это может быть бомба.

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что возможно мы вновь увидим в деле звездное трио Овечкин-Ковальчук-Малкин, которое принесло «золото» сборной России в 2008 году. Напомним, что именно та победа прервала черную полосу нашей сборной, которая до этого 15 лет никак не могла выиграть чемпионат мира. Правда, с тех пор хоккеисты стали значительно старше, зато и опыта прибавилось.

Кстати, это далеко не весь заокеанский десант. Ранее сообщалось, что приглашения в сборную получили нападающие Артем Анисимов ("Чикаго"), Никита Гусев ("Вегас"), защитники Михаил Сергачев ("Тампа"), голкипер Андрей Василевский ("Тампа").

- Ну и как вам состав? Если все приедут на помощь, то у нас будет самая сильная команда, - обратились мы к 8-кратному чемпиону мира Борису Михайлову.

- Хороший состав, все кого пригласили уже играли за сборную. Только помогать сборной не надо. За нее надо играть. Это две разные вещи, - говорит Михайлов.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Наша команда на групповом этапе будет играть в Братиславе.

Группа В

Швеция

Россия

Чехия

Швейцария

Норвегия

Латвия

Австрия

Италия

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