Бронепоезд и шашка, борьба за приписки, любовь к пиастрам и чудесное исцеление
Сегодня принято называть ж.-д. состав, на котором передвигается молодой полководец Ким Чен Ын, "бронепоездом", что не совсем верно. Бронепоезда прославились в качестве средства ведения войны ("Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути"). Квалифицирующим признаком такого рельсового средства наряду с броневой зашитой паровоза и вагонов (см. песню про ген. Маркова "С ним в бронированный поезд ворвалися, и большевик побежал") является приличное артиллерийское вооружение.
Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток.
Тогда как ничего не известно про оснащенность литерного северокорейского поезда пушками, ракетами и пр. Известно лишь то, что вагон Ким Чен Ына укреплен снизу броневой плитой, а стены и окна защищают от пуль и гранат. Хотя, конечно, против восьмидюймового лома даже у блистательного Кима нет приема. Поэтому называть литерный бронепоездом столь же несообразно как называть блиндированный членовоз первых лиц "боевой машиной пехоты".
Но язык – тиран. Как он постановил, так и будет. Тогда имеет смысл обратиться к номенклатуре бронепоездов времени их максимального расцвета, пришедшегося на 1918-1920 гг. и обогатить ею наше скучное время. На литерном поезде "Единая Россия" (флагман Добровольческой армии) может совершать инспекционные поездки по стране глава партии Д. А. Медведев, с площадки бронепоезда "Советская Россия" может агитировать Г. А. Зюганов, кому ездить на бронепоезде "Дагестанец", лучше спросить у б. вице-премьера А. В. Дворковича, М. Б. Ходорковскому же более подойдет бронепоезд "Свободная Россия". Сейчас можно упражняться на какой-нибудь заброшенной ветке в средней Англии, а когда придет время, на всех парах, гремя огнем, сверкая блеском стали, устремиться на Савеловский вокзал в Москве. В фильме "Незабываемый 1919-й" (1951, "Мосфильм", режиссер т. Чиаурели) волей автора т. Сталин импозантно приезжал в Петроград на бронепоезде – и чем же т. Ходорковский хуже.
Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч.
Что же до встречи приехавшего, она была исполнена выше всяких похвал. Блистательный товарищ подарил нашему блистательному президенту меч-кладенец, который "олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас". Растроганный В. В. Путин подарил в ответ сходно олицетворяющую шашку-селедку. После чего решил, что одной шашки будет мало и вручил еще набор стаканов с подстаканниками. Вероятно, для чаепития в бронепоезде, благо титан с кипятком там уже имеется.
Любовь к многозначительной символике свойственна не только державным вождям, но и социально-экономическому блоку правительства. Председатель совмина Д. А. Медведев подписал распоряжение, дозволяющее зампреду совмина А. Г. Силуанову довести число своих замов до одиннадцати.
С одной стороны, понятно, что чем больше заместителей у вельможи, тем значительнее его место в иерархии. Поскольку главный смысл деятельности нашего правительства в изобретательном умножении налогов и сборов, естественно уважить заслуженного изобретателя. С другой стороны, лучше было бы сразу уважить до двенадцати. Тогда можно было торжественно величать А. Г. Силуанова легендарной песней:
"Жило двенадцать добытчиков,
Жил атаман-Силуан,
Много доходов умножили,
Жили в дремучем лесу etc.".
Но разумеется, в ходе умножения следует избегать приписок – недаром еще при Хрущеве УК РСФСР был обогащен ст. 152 – 1: " Приписки в государственной отчетности и представление других умышленно искаженных отчетных данных о выполнении планов, как противогосударственные действия, наносящие вред народному хозяйству СССР, -- наказываются лишением свободы на срок до трех лет".
Но бывший заместитель Силуанова, а ныне министр образования и науки М. М. Котюков слишком молод, чтобы помнить советский УК, и поэтому агенты Котюкова разослали директорам бывших академических, а ныне котюковских НИИ предписание с грифом "Для срочного исполнения" – "По поручению руководства сообщаю о необходимости корректировки данных по заработной плате по науке, которые вы уже представили в Росстат, до 150%. Необходимо поправить данные, отвезти письма в Росстат до 14:00. В случае невыполнения поручения руководителям организации будет применено дисциплинарное взыскание". Т. е. в случае неявки вы будете подвергнуты приводу.
Но тут нашла коса на камень. Поскольку руководители бывших академических НИИ – люди довольно старые, они-то помнят, что бывало раньше за приписки, тем более, нет уверенности, что министерское руководство будет их прикрывать в случае чего. Возможно, они просто оторопели от такого простодушия – "Немедля нарисуйте нужные цифры по зарплате, а иначе мы вас подвергнем прогрессивному ипатьевскому методу".
В результате послание было оглашено на общем собрании РАН, получилось неприличие, но поскольку министры у нас бессмертны, то неприличие неприличием, а реформа науки будет идти своим чередом.
Зато на рiдной Украине новое время – новые песни, причем песни в буквальном смысле этого слова. Если в целом в России триумфальная победа В. А. Зеленского вызвала неоднозначное отношение – кто-то возликовал, кто-то не слишком, -- то у российских певцов (по смежности – также и у танцоров и массовиков-затейников) она вызвала экстатический восторг. Артисты и артистки Галустян, Галкин, Собчак, Киркоров, Билан, Королева, Волочкова, Брежнева и др. засыпали Зеленского поздравительными телеграммами. Чувства артистической общественности выразил артист Деревянко: "Чем-то новым запахло в воздухе. И это новое завораживает!".
Понятно, что завораживает. Кроме того, что в профессиональном смысле Зеленский – родной человек: он принадлежит к тому же задорному цеху, что и поздравители, душу грела мысль, что порошенкина тирания пала и новый гетьман разрешит, как встарь, невозбранный чес в степях Украины. Когда в душе слышится: "Пиастры! Пиастры!" – как не возликовать. Непонятно лишь, что тут нового: чес - давняя традиция.
Исполнился неслыханной бодрости и оригинальный куплетист Д. Л. Быков. На прошлой неделе его чес был прерван в воздухе, где он лишился чувств. Заговорили об отеке мозга, энцелопатии, апоплексическом ударе и прочих страшных вещах –
"Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать".
Однако усилиями М. Э. Куснировича, приславшим за певцом в Уфу самолет, и главы Минздрава В. И. Скворцовой, распорядившейся, чтобы лучшие врачи пользовали больного, Д. Л. Быков вернулся к творческой жизни и стал струить эфир прямо из госпитальной палаты. В эфире он сообщил, что был отравлен, "однако не знает, чем именно и как". Не успели его почитатели ужаснуться неслыханному злодейству, как певец пояснил: "Я думаю, это или пищевое отравление, или инфекция. Человек может или съесть какую-то дрянь, или воздушно-капельным путем ее подцепить, но видеть здесь какие-то злодейские замыслы я никак не могу".
Все-таки русский человек добро помнит. После того, как министр Скворцова лично его спасала, говорить о злодействе властей он не стал. А отравление несвежей водкой – с кем не случалось. Единственная странность в уверенности Д. Л. Быкова в том, что если кто-то на него чихнул – это тоже отравление, но с другой стороны он же не медик, и неточность ему позволительна.
ИСТОЧНИК KP.RU