Бронепоезд и шашка, борьба за приписки, любовь к пиастрам и чудесное исцеление

Сегодня принято называть ж.-д. состав, на котором передвигается молодой полководец Ким Чен Ын, "бронепоездом", что не совсем верно. Бронепоезда прославились в качестве средства ведения войны ("Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути"). Квалифицирующим признаком такого рельсового средства наряду с броневой зашитой паровоза и вагонов (см. песню про ген. Маркова "С ним в бронированный поезд ворвалися, и большевик побежал") является приличное артиллерийское вооружение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705149" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток.

Тогда как ничего не известно про оснащенность литерного северокорейского поезда пушками, ракетами и пр. Известно лишь то, что вагон Ким Чен Ына укреплен снизу броневой плитой, а стены и окна защищают от пуль и гранат. Хотя, конечно, против восьмидюймового лома даже у блистательного Кима нет приема. Поэтому называть литерный бронепоездом столь же несообразно как называть блиндированный членовоз первых лиц "боевой машиной пехоты".

Но язык – тиран. Как он постановил, так и будет. Тогда имеет смысл обратиться к номенклатуре бронепоездов времени их максимального расцвета, пришедшегося на 1918-1920 гг. и обогатить ею наше скучное время. На литерном поезде "Единая Россия" (флагман Добровольческой армии) может совершать инспекционные поездки по стране глава партии Д. А. Медведев, с площадки бронепоезда "Советская Россия" может агитировать Г. А. Зюганов, кому ездить на бронепоезде "Дагестанец", лучше спросить у б. вице-премьера А. В. Дворковича, М. Б. Ходорковскому же более подойдет бронепоезд "Свободная Россия". Сейчас можно упражняться на какой-нибудь заброшенной ветке в средней Англии, а когда придет время, на всех парах, гремя огнем, сверкая блеском стали, устремиться на Савеловский вокзал в Москве. В фильме "Незабываемый 1919-й" (1951, "Мосфильм", режиссер т. Чиаурели) волей автора т. Сталин импозантно приезжал в Петроград на бронепоезде – и чем же т. Ходорковский хуже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705295" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч.

Что же до встречи приехавшего, она была исполнена выше всяких похвал. Блистательный товарищ подарил нашему блистательному президенту меч-кладенец, который "олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас". Растроганный В. В. Путин подарил в ответ сходно олицетворяющую шашку-селедку. После чего решил, что одной шашки будет мало и вручил еще набор стаканов с подстаканниками. Вероятно, для чаепития в бронепоезде, благо титан с кипятком там уже имеется.

Любовь к многозначительной символике свойственна не только державным вождям, но и социально-экономическому блоку правительства. Председатель совмина Д. А. Медведев подписал распоряжение, дозволяющее зампреду совмина А. Г. Силуанову довести число своих замов до одиннадцати.

С одной стороны, понятно, что чем больше заместителей у вельможи, тем значительнее его место в иерархии. Поскольку главный смысл деятельности нашего правительства в изобретательном умножении налогов и сборов, естественно уважить заслуженного изобретателя. С другой стороны, лучше было бы сразу уважить до двенадцати. Тогда можно было торжественно величать А. Г. Силуанова легендарной песней:

"Жило двенадцать добытчиков,

Жил атаман-Силуан,

Много доходов умножили,

Жили в дремучем лесу etc.".

Но разумеется, в ходе умножения следует избегать приписок – недаром еще при Хрущеве УК РСФСР был обогащен ст. 152 – 1: " Приписки в государственной отчетности и представление других умышленно искаженных отчетных данных о выполнении планов, как противогосударственные действия, наносящие вред народному хозяйству СССР, -- наказываются лишением свободы на срок до трех лет".

Но бывший заместитель Силуанова, а ныне министр образования и науки М. М. Котюков слишком молод, чтобы помнить советский УК, и поэтому агенты Котюкова разослали директорам бывших академических, а ныне котюковских НИИ предписание с грифом "Для срочного исполнения" – "По поручению руководства сообщаю о необходимости корректировки данных по заработной плате по науке, которые вы уже представили в Росстат, до 150%. Необходимо поправить данные, отвезти письма в Росстат до 14:00. В случае невыполнения поручения руководителям организации будет применено дисциплинарное взыскание". Т. е. в случае неявки вы будете подвергнуты приводу.

Но тут нашла коса на камень. Поскольку руководители бывших академических НИИ – люди довольно старые, они-то помнят, что бывало раньше за приписки, тем более, нет уверенности, что министерское руководство будет их прикрывать в случае чего. Возможно, они просто оторопели от такого простодушия – "Немедля нарисуйте нужные цифры по зарплате, а иначе мы вас подвергнем прогрессивному ипатьевскому методу".

В результате послание было оглашено на общем собрании РАН, получилось неприличие, но поскольку министры у нас бессмертны, то неприличие неприличием, а реформа науки будет идти своим чередом.

Зато на рiдной Украине новое время – новые песни, причем песни в буквальном смысле этого слова. Если в целом в России триумфальная победа В. А. Зеленского вызвала неоднозначное отношение – кто-то возликовал, кто-то не слишком, -- то у российских певцов (по смежности – также и у танцоров и массовиков-затейников) она вызвала экстатический восторг. Артисты и артистки Галустян, Галкин, Собчак, Киркоров, Билан, Королева, Волочкова, Брежнева и др. засыпали Зеленского поздравительными телеграммами. Чувства артистической общественности выразил артист Деревянко: "Чем-то новым запахло в воздухе. И это новое завораживает!".

Понятно, что завораживает. Кроме того, что в профессиональном смысле Зеленский – родной человек: он принадлежит к тому же задорному цеху, что и поздравители, душу грела мысль, что порошенкина тирания пала и новый гетьман разрешит, как встарь, невозбранный чес в степях Украины. Когда в душе слышится: "Пиастры! Пиастры!" – как не возликовать. Непонятно лишь, что тут нового: чес - давняя традиция.

Исполнился неслыханной бодрости и оригинальный куплетист Д. Л. Быков. На прошлой неделе его чес был прерван в воздухе, где он лишился чувств. Заговорили об отеке мозга, энцелопатии, апоплексическом ударе и прочих страшных вещах –

"Замолкли звуки чудных песен,

Не раздаваться им опять:

Приют певца угрюм и тесен,

И на устах его печать".

Однако усилиями М. Э. Куснировича, приславшим за певцом в Уфу самолет, и главы Минздрава В. И. Скворцовой, распорядившейся, чтобы лучшие врачи пользовали больного, Д. Л. Быков вернулся к творческой жизни и стал струить эфир прямо из госпитальной палаты. В эфире он сообщил, что был отравлен, "однако не знает, чем именно и как". Не успели его почитатели ужаснуться неслыханному злодейству, как певец пояснил: "Я думаю, это или пищевое отравление, или инфекция. Человек может или съесть какую-то дрянь, или воздушно-капельным путем ее подцепить, но видеть здесь какие-то злодейские замыслы я никак не могу".

Все-таки русский человек добро помнит. После того, как министр Скворцова лично его спасала, говорить о злодействе властей он не стал. А отравление несвежей водкой – с кем не случалось. Единственная странность в уверенности Д. Л. Быкова в том, что если кто-то на него чихнул – это тоже отравление, но с другой стороны он же не медик, и неточность ему позволительна.