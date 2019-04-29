Успенская похвалила дочь Алсу и взбесила публику

Любовь Успенская оказалась в эпицентре скандала. Артистка поздравила десятилетнюю Микеллу Абрамову и ее маму - певицу Алсу с победой в музыкальном шоу "Голос. Дети". Публика подобный жест со стороны королевы шансона оценила неоднозначно.

На своей странице в соцсети 65-летняя Любовь Успенская выложила совместную фотографию с Алсу. Под снимком она поздравила ее с дочерью Микеллой Абрамовой с победой.

"Алсу и Микелла, я поздравляю вас с победой, мои дорогие девочки! Совершенно случайно на гастролях, смотрела «Голос. Дети» и видела твое выступление. Микелла, ты талантливая будущая звездочка: когда-то твоя мама заняла призовое место на Евровидении, а теперь и ты следуешь по ее стопам и догоняешь. Продолжай в том же духе, я желаю тебе удачи и большого успеха на нашей сцене", - написала исполнительница хитов "Карусель" и "Кабриолет".

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Публику взбесил душевный порыв артистки. На певицу обрушился шквал критики. Подписчики раскритиковали Любовь Успенскую, сказав, что она не права, так как выигрыш несправедливый.

"Любовь, Вы нас разочаровываете...", "Прогиб засчитан", "Все люди недовольны, вы не правы!", "За что кукушка хвалит петуха?", "Вранье! Обычный неплохой голос, разве можно сравнить с голосами остальных финалистов?", "Не лгите ни себе ни людям, никто в этот бред не верит!", "Лицемерка Любонька...", "Не злите еще больше людей", "Не ожидала от Вас", "Какой позор, когда другие выигрывали, про них пост не выставляли, фу...", "От Любови Успенской не ожидала такое!", "Позор!", "Отписываюсь!", - в гневе пишут поклонники Успенской.

Как писал сайт kp.ru, в финале вокального шоу "Голос. Дети" на Первом канале выиграла Микелла Абрамова. Простые телезрители и знаменитости неоднозначно отнеслись к победе дочки Алсу. По мнению одних, результаты голосования подтасованы, а другие, наоборот, поддержали юную исполнительницу. Представители Первого канала заявили об аномальной активности во время голосования. Позже Константин Эрнст признал, что "такого разрыва между участниками, пожалуй, никогда не было".