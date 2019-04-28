Помощница Алсу ответила на травлю 10-летней Микеллы после победы в детском "Голосе"

Помощница Алсу впервые прокомментировала разгоревшийся скандал после победы дочери певицы в финале шоу "Голос. Дети". Нина Пономарева заявила об угрозах и обвинениях не только со стороны обычных телезрителей, но и от коллег Алсу по шоу-бизнесу, с которыми она дружит.

Второй день не стихают дискуссии после победы Микеллы Абрамовой в детском "Голосе". Многие пользователи шоке от того, как в соцсетях травят 10-летнего ребенка.

Впервые свою позицию высказала и официальный представитель Алсу. В ответ на обвинения Нина Пономарева заявила о нескончаемом потоке обвинений и даже угроз.

alsou_a Алсу с дочкой Микеллой

"То количество гадости, угроз, негатива, помоев и обвинений абсолютно из всех щелей, в том числе от коллег, с которыми мы работаем, общаемся, дружим, из-за простой победы ребенка! Ребенка, который мечтал о этом проекте с пяти лет. Которая играет на нескольких музыкальных инструментах, которая работает каждый день, которая занимается, поет, танцует и спит и видит себя на сцене. Это справедливо?", - задается вопросом Пономарева в Facebook.

По ее словам, сейчас все обрушились и обвинили, лишь бы обвинить. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише, если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено?", - парировала помощница певицы.

alsou_a My little shining in a beautiful dress

Она также подчеркнула, что команда Микеллы даже не готовила финальную песню. Дело в том, что победа дочки Алсу стала для всех полной неожиданностью. "Потому что никак не предполагали, что люди выберут Микеллу", - резюмировала Нина.

Как писал сайт kp.ru, в шестом сезоне конкурса "Голос. Дети" в финал вышли Ержан Максим, Валерий Кузаков и Микелла Абрамова. Победительницей стала Микелла, за которую отдали свои голоса 56,5% телезрителей. После этого телезрителей возмутили результаты голосования. Кто-то посчитал, что победа досталась юной исполнительнице незаслуженно.

Представители Первого канала заявили об аномальной активности во время голосования. Позже Константин Эрнст признал, что "такого разрыва между участниками, пожалуй, никогда не было". Разница между победителем и его ближайшим конкурентом составила более 80 тысяч голосов.

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