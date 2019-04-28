2019-04-28T22:25:29+03:00
Звезды

Помощница Алсу ответила на травлю 10-летней Микеллы после победы в детском "Голосе"

Официальный представитель артистки впервые высказалась о сенсационных итогах конкурса
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Певица АлсуПевица АлсуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Помощница Алсу впервые прокомментировала разгоревшийся скандал после победы дочери певицы в финале шоу "Голос. Дети". Нина Пономарева заявила об угрозах и обвинениях не только со стороны обычных телезрителей, но и от коллег Алсу по шоу-бизнесу, с которыми она дружит.

Второй день не стихают дискуссии после победы Микеллы Абрамовой в детском "Голосе". Многие пользователи шоке от того, как в соцсетях травят 10-летнего ребенка.

Впервые свою позицию высказала и официальный представитель Алсу. В ответ на обвинения Нина Пономарева заявила о нескончаемом потоке обвинений и даже угроз.

alsou_aalsou_a
Алсу с дочкой Микеллой
110252 отметок «Нравится»3187 комментариевInstagram

"То количество гадости, угроз, негатива, помоев и обвинений абсолютно из всех щелей, в том числе от коллег, с которыми мы работаем, общаемся, дружим, из-за простой победы ребенка! Ребенка, который мечтал о этом проекте с пяти лет. Которая играет на нескольких музыкальных инструментах, которая работает каждый день, которая занимается, поет, танцует и спит и видит себя на сцене. Это справедливо?", - задается вопросом Пономарева в Facebook.

По ее словам, сейчас все обрушились и обвинили, лишь бы обвинить. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише, если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено?", - парировала помощница певицы.

alsou_aalsou_a
My little shining in a beautiful dress
24564 отметок «Нравится»171 комментариевInstagram

Она также подчеркнула, что команда Микеллы даже не готовила финальную песню. Дело в том, что победа дочки Алсу стала для всех полной неожиданностью. "Потому что никак не предполагали, что люди выберут Микеллу", - резюмировала Нина.

Как писал сайт kp.ru, в шестом сезоне конкурса "Голос. Дети" в финал вышли Ержан Максим, Валерий Кузаков и Микелла Абрамова. Победительницей стала Микелла, за которую отдали свои голоса 56,5% телезрителей. После этого телезрителей возмутили результаты голосования. Кто-то посчитал, что победа досталась юной исполнительнице незаслуженно.

Представители Первого канала заявили об аномальной активности во время голосования. Позже Константин Эрнст признал, что "такого разрыва между участниками, пожалуй, никогда не было". Разница между победителем и его ближайшим конкурентом составила более 80 тысяч голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Алсу собирала дочери голоса для победы в конкурсе "Голос. Дети"

Уже появились первые анекдоты о победе дочери Алсу в шестом сезоне вокального телевизионного конкурса "Голос. Дети". Сюжет везде обыгрывается один: папа-банкир юной певицы рекомендует друзьям, знакомым, подчиненным в разных регионах страны голосовать в финале музыкального конкурса за его дочь (подробности).

МНЕНИЕ

Виновата ли дочь Алсу в том, что родители выиграли для нее детский "Голос"

Егор АРЕФЬЕВ

Неправдоподобный финал детского "Голоса" вызвал ураган народного гнева. Девочка, родившаяся в семье миллиардера, которую воспитала одна из самых популярных певиц России, приходит в телешоу наравне с простыми смертными (подробности)

СКАЗАНО

"Ну что делать, мы в таком мире живем": мама Роберта Багратяна отреагировала на результаты скандального финала шестого сезона шоу "Голос.Дети"

Пока Интернет бушует после итогов зрительского голосования, юные артисты всей своей командой отправляются в батутный центр (подробности)

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Победа дочки Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Совбез Украины планирует ликвидировать «Укроборонпром»
Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от МВФ
Девять человек претендуют на пост президента Казахстана
В Китае начали бороться с игровой зависимостью
В Сети появилось видео с места взрыва в Петербурге
Вблизи с Нотр-Дамом эксперты зафиксировали загрязнение свинцом
В США умер архитектор ядерного разоружения СССР
Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов
В центре Москвы ликвидировали горение газового баллона возле кафе
У лондонского аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Великобритания разрабатывает пакет мер по противостоянию России и КНР
НТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущего
"Не с того начал": Пушков прокомментировал слова Зеленского о российских паспортах для украинцев
В Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен Ына
В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу
В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафе
Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты
Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на русском и украинском языках
Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом
Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же": Сотрудники отеля рассказали об отдыхе Зеленского в Турции
Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению
Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией
Опубликовано видео полета лайнера МС-21-300
Поезд с трофейным оружием из Сирии завершил свой путь по России в Подмосковье
Синоптики сообщили о ночных заморозках в столичном регионе