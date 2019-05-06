"Мы в панике смотрели новости и молились": очевидцы трагедии в Шереметьево боялись лететь следующими рейсами

Очевидцы трагедии в Шереметьево с самолетом "Сухой Суперджет", который во время приземления несколько раз ударился о взлетную полосу и загорелся, сначала не поняли, что произошло. Пассажирам в аэропорту никто ничего не говорил, а о катастрофе они узнали из интернета. Случайными свидетелями трагедии стали те, кто оказался ближе к месту ЧП. Они снимали случившееся на видео и выкладывали в соцсети.

За кадром большинства таких роликов слышно, как люди переживали за тех, кто оказался в охваченном пламенем самолете. Очевидцы буквально кричат эвакуировавшимся пассажирам, которые бегут подальше от горящего самолета: "Ребятушки, пожалуйста, быстрее, быстрее! Давайте! Топливо, смотри, на полосе разлито!".

"Это все произошло прям вот на наших глазах… Страшно, но мы садимся в самолет", - рассказала пассажирка.

"Момент посадки был напротив меня. Сразу увидел вспышку и как самолет завалился на правый бок...", - рассказал еще один пассажир.

Кто-то из очевидцев молился. "Сначала мы долго сидели и не вылетали. Потом наш самолет взлетел резко, без объявлений. Мы летели слишком быстро, самолет почти касался крылом земли. Было очень много зон турбулентности, самолет трясло. Это были самые страшные два часа в моей жизни. Все это время нам ничего не говорили. Я как будто побывала в аду, проплакала почти весь полет и молилась", - призналась пассажирка одного из рейсов Шереметьево.

"Сидим в самолете спиной к этому ужасному пожару и переживаем за людей", - рассказала другая пассажирка, которая застала пожар на борту своего самолета перед вылетом.

"Сел он очень тяжело и, мне показалось, накренился на бок. Как только самолет приземлился, его хвостовая часть загорелась, ее как будто немедленно подожгли", - вспомнила еще одна очевидица произошедшего.

"Нам никто ничего не говорил. На наших глазах горящий самолет приземлился, люди стали эвакуироваться через надувные трапы. Подъехали скорые, пожарные, все начали тушить...", - сказала женщина, которая увидела в окно на взлетно-посадочной полосе горящий самолeт.

Конечно, сильно переживали люди, которые должны были вылетать из Шереметьево сразу после случившегося.

"Я прилетела в Шереметьево в 19:00. Все рейсы, которые не были отменены, выстроились на летном поле. Мы четыре часа просидели в самолете со включенными двигателями, пристегнутые и готовые к взлету. Люди были в панике, смотрели новости с телефонов, причитали и молились", - поведала другая пассажирка.

"Сначала сказали, что почти никто не пострадал. Потом услышали про десять погибших. Утром сказали, что вынесли много тел, что они не опознаны. А нам скоро вылетать...", - сообщил очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Шереметьево вечером 5 мая через несколько минут после взлета произошла катастрофа самолета "Сухой Суперджет". Лайнер, который следовал из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт. Во время приземления он загорелся. На борту SSJ100 находились 78 человек - 73 пассажира и 5 членов экипажа. Следственный комитет заявил о гибели 41 человека, среди них двое детей.

Воздушное судно из-за пожара выгорело полностью. Точная причина катастрофы пока неизвестна, одна из основных версий - попадание молнии, которая привела к сбою в оборудовании. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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