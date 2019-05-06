"Как же страшно! Ком в горле": звезды не сдерживают эмоций от катастрофы в Шереметьево

Трагедия в Шереметьево, где при аварийной посадке загорелся SSJ 100 с пассажирами на борту, унесла жизни 41 человека. Такие данные привел Следственный комитет России. Вместе с семьями погибших в этой страшной катастрофе скорбят не только простые россияне, но и знаменитости. Они не сдерживают ни слез, ни эмоций.

Филипп Киркоров

"Ужасная трагедия... Эта страшная новость застала нас здесь, на Святой Земле... Страшная беда, унесшая жизни 41 человека. Погибли дети. Маленькие дети. Родители. Горе, страшное горе... Нелепость. Беда, страшная беда снова пришла в наш дом... Ни о чем другом не хочется ни думать, ни делать... Скорбим".

Игорь Николаев

"Это ужасно. И может случиться с каждым из нас. Я не представляю, что чувствуют родные погибших. Соболезную".

Ольга Бузова

"Только что приземлились во Внуково, и с ужасом смотрю эти видео катастрофы в Шереметьево. Бедные люди! Как вообще такое возможно, что в 21 веке случается такое. Где пожарные машины? Где? Почему не тушат огонь? Почему людям никто не помогал? Что ... вообще происходит? Я надеюсь, что всем удалось спастись. И как после этого спокойно садиться в самолет? Мои соболезнования. Ком в горле".

Сергей Лазарев

"Как же страшно! Ужасная авиакатастрофа. Соболезную семьям погибших... Есть детишки... Господи, как ужасно все. Страшные кадры в Сети, как садился горящий самолет, как эвакуировались люди... Скорбим... Светлая память погибшим...".

Кристина Орбакайте

"Это ужасно! Трагедия в Шереметьево. Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс, недавно при подлете к Белгороду на «Сухой Суперджет» приземлились со второй попытки".

Николай Валуев

"Господи. Спаси и благослови. Хоть бы меньше было пострадавших..."

Катя Лель

"Мои глубокие соболезнования всем близким и родным погибших сегодня в Шереметьево. Держитесь! Господи, как страшно такое пережить.... Дай сил всем".

Анна Семенович

"Какая трагедия. Кто-то летел в гости к родственникам, кто-то по работе, а кто-то возвращался домой. Заходя в самолет, люди строили свои планы на праздники, мечтали о будущем, планировали свою жизнь, но эта трагедия сожгла все их планы и мечты, и забрала жизни. Мои соболезнования близким людям. Скорбим".

Анастасия Волочкова

"Люди, это просто ужас!. Ну что же это такое! Какая беда! Все мы летаем на самолетах.. Я лично так боюсь! А тут трагедия! Храни Господь!".

Как писал сайт kp.ru, SSJ 100 рейсом Москва - Мурманск вынужден был вернуться в Шереметьево через несколько минут после взлета из-за отказа радиосвязи - по некоторым данным, в лайнер ударила молния. Экипаж какое-то время поддерживал связь с диспетчерами на аварийной частоте, потом и она пропала. Пилоты сажали самолет, не сбросив топливо. Происходило это в ручном режиме, так как системы электронного управления и автоматики также перестали работать. Аварийный "Суперджет" сел с первой попытки. Из-за превышения посадочной массы разрушилось шасси. Его элементы попали в двигатель. Самолет загорелся.

В результате аварийной посадки в Шереметьево, согласно данным Следственного комитета, погиб 41 человек, в том числе и дети. Госпитализированы шестеро, трое из них находятся в реанимации. У людей термоингаляционные травмы, ожоги и отравление продуктами горения. Одного из пострадавших увезли с инфарктом. Всего на борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

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