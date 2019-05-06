Чему нас научит трагедия в Шереметьево

Андрей ЛИТВИНОВ, пилот 1-го класса, отличник «Аэрофлота»:

- Здесь несчастный случай. Экипаж сделал все, что мог. Но всю историю с «Суперджетами» нужно пересматривать. Нужно сесть спокойно и по цепочке начать исправлять все косяки. Есть отсутствие запчастей, постоянные мелкие отказы, самолеты большую часть времени находятся на ремонте.

Сергей ДОРЕНКО, главред радиостанции «Говорит Москва»:

- Шереметьевские пожарные должны были ждать горящий самолет. «Скорые помощи» должны были ждать. А не ехать потом, ах, будто ужаленным. Пусть теперь едут коровники тушить в родном колхозе.

Виктор ЗАБОЛОТСКИЙ, заслуженный летчик-испытатель СССР:

- Экипаж должен быть готов к экстренным ситуациям. Они попытались произвести посадку. И тут совершили курсантскую ошибку - самолет упал с высоты трехэтажного дома. Нужно было все делать спокойнее.

Николай СВАНИДЗЕ, публицист:

- Ничему не учит. В экстремальных ситуациях люди ведут себя непредсказуемо. Забывают про все правила и установки.

Виктор АЛКСНИС, полковник авиации:

- Нужно возрождать качественное обучение летчиков. Наша подготовка уступает западным стандартам. За 25 лет в США не было ни одной катастрофы по вине пилотов. Там условия работы гораздо лучше. Даже в Китае зарплаты у капитанов судна в разы больше, чем в России. Лучшие уезжают, там их переучивают. А тут остаются те, кто не может пристроиться за рубеж.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Соблюдению техники безопасности. Когда горит самолет, надо забыть про свои вещи. А там люди хватали чемоданы, задерживая выход. Возможно, из-за них были погибшие. Необходимо провести расследование, кто виноват. Чтобы после людям неповадно было спасать свои кошельки и айпады во время беды.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- После трагедии у многих обостряется аэрофобия - человек переживает за последствия полета. Некоторые психологически замыкаются на одном - «самолет потерпит крушение». Нужно просто до полета сесть и на бумажке выписать 20 - 30 возможных итогов перелета. От самого худшего к самому лучшему. Так у человека снимается страх перед вылетом.

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