Пугачева увидела вещий сон о судьбе финалистов детского "Голоса"

Один из финалистов шоу "Голос. Дети" Ержан Максим рассказал об откровенном пророчестве Аллы Пугачевой о судьбе финалистов телепрограммы. Талантливый певец из Казахстана также признался, что подружиться с участниками передачи и продолжает с ними переписку и после скандала, который разразился после объявления результатов зрительского голосования.

Финалисты шестого сезона детского "Голоса" Ержан Максим, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Настя Иванова на прошлой неделе встречались с Аллой Пугачевой в ресторане на Рублевке. Примадонна вручила детям именные золотые кулоны, а также рассказала о вещем сне.

"Во сне она видела, что у Роберта Багратяна будет своя группа, я стану мировой звездой, Нино Чеснер - актрисой, а Настя Иванова певицей", - поведал о пророчестве Примадонны Ержан Максим в шоу "TalkLike".

Певец занял второе место по итогам зрительского голосования в детском "Голосе". Несмотря на разгоревшийся скандал после финала, уроженец Казахстана с теплотой отзывается о своей сопернице и победительнице шоу Микелле Абрамовой.

Юные музыканты подружились во время съемок вокального конкурса. Дети переписывались в общем чате, где обсуждали шоу. А теперь они продолжили общение и после финала. "Объявление победителя не повлияло на наше общение. Мы переписываемся", - отметил маленький музыкант.

Напомним, вот уже неделю шоу "Голос. Дети" находится в центре скандала после сенсационной победы дочери Алсу, которую многие телезрители сочли несправедливой. Микелле Абрамовой устроили травлю в Сети. О ситуации с детским "Голосом" публично высказался гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Телеканал при поддержке компании Group-IB инициировал проверку результатов голосования, которые будут опубликованы в открытом доступе. Скандал с дочкой Алсу прокомментировал и голландский создатель детского "Голоса". Компания Talpa Media заверила, что как только будут получены результаты проверки, компания их обнародует.