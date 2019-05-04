2019-05-04T18:43:04+03:00
В мире

Трамп увидел огромный потенциал для «превосходных отношений» с Россией

Президент США поделился впечатлениями о разговоре с Владимиром Путиным
Ася ХОВАНСКАЯ
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После телефонных переговоров c президентом России Трамп обнаружил "большой потенциал" для будущих отношений наших стран.После телефонных переговоров c президентом России Трамп обнаружил "большой потенциал" для будущих отношений наших стран.Фото: REUTERS
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В 6.49 утра по вашингтонскому времени Дональд Трамп залез в свой любимый Твиттер и поделился с 60-ю миллионами подписчиков впечатлениями о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

«Вчера был очень хороший телефонный разговор с Владимиром Путиным. Огромный потенциал для хороших/превосходных отношений с Россией, несмотря на то, что вы читаете и смотрите в фейковых СМИ. Посмотрите, как они обманули вас с «российским вмешательством». Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично!» - высказался президент США.

Там же он оставил пост и о лидере КНДР на фоне сообщений южнокорейских СМИ о запуске Пхеньяном ракет малой дальности. Тоже позитивный: «В этом интересном мире возможно все, но я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал Северной Кореи и не сделает ничего, чтобы помешать ему или покончить с ним. Он также знает, что я на его стороне, и не хочет нарушить данное мне обещание. Сделка состоится!».

Напомним, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили недавнюю встречу лидеров России и Северной Кореи во Владивостоке, выборы на Украине и ситуацию в Венесуэле. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России указал на то, что «добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею», а также сделал акцент на том, что новому киевскому руководству «нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта».

Собеседники договорились продолжать контакты на разных уровнях.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей Марков, политолог: «Оптимизм Трампа можно разделить»

- Я бы разделил этот оптимизм Трампа, поскольку конфликт между Россией и США во многом является искусственным и инспирированным группировками так называемого «глубинного государства» - американскими спецслужбами и различными фондами, поддерживающими киевскую хунту. В наших общих интересах скорейший уход этого режима и возвращение Украины на путь свободного демократического государства. Заинтересованы мы и в денуклеаризации Северной Кореи, но только при абсолютно железных гарантиях ее суверенитета и отсутствии агрессии - на чем настаивает Москва. Так что перспективы для сотрудничества действительно огромные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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