Кристина Орбакайте рассказала, как приземлялась на "Суперджете" со второй попытки

Трагедия в Шереметьево, где при аварийной посадке загорелся SSJ 100 с пассажирами на борту, шокировала всех жителей России. Не остались в стороне от случившегося и знаменитости. Так, Кристина Орбакайте заявила, что в ужасе от произошедшего. Певица стала свидетельницей нештатной ситуации, находясь на борту такого же лайнера.

Кристина Орбакайте много гастролирует по России и миру. Бесконечные перелеты отнимают массу сил и времени. Но особенно выбивают из колеи внештатные ситуации.

orbakaite_k Кристина Орбакайте в ужасе от трагедии в Шереметьево

"Это ужасно! Трагедия в Шереметьево! Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс. Недавно при подлете к Белгороду на «Сухой Суперджет» приземлились со второй попытки", - написала певица в своем блоге.

Как писал сайт kp.ru, SSJ 100 рейсом Москва - Мурманск вынужден был вернуться в Шереметьево через несколько минут после взлета из-за отказа радиосвязи - по некоторым данным, в лайнер ударила молния. Экипаж какое-то время поддерживал связь с диспетчерами на аварийной частоте, потом и она пропала. Пилоты сажали самолет, не сбросив топливо. Происходило это в ручном режиме, так как системы электронного управления и автоматики также перестали работать. Аварийный "Суперджет" сел с первой попытки. Из-за превышения посадочной массы разрушилось шасси. Его элементы попали в двигатель. Самолет загорелся.

В результате аварийной посадки в Шереметьево, согласно данным Следственного комитета, погибли 13 человек, в том числе двое детей. Пострадали, по разным данным, от 11 до 18 человек. Несколько пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту были 73 пассажира и пять членов экипажа.

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