"Накачивают таблетками": сестра пытается вытащить Бритни Спирс из психлечебницы

Несколько дней назад Бритни Спирс хвасталась гламурной фотосессией и показывала чудеса гибкости и великолепную растяжку. Поклонники певицы радовались: наконец-то их любимицу отпустили из психиатрической клиники, где артистка находилась с начала апреля. Однако несколько часов назад младшая сестра Бритни сделала заявление.

Джейми Линн Спирс считает, что находящаяся в психлечебнице певица получает неподобающее лечение. "Сестру накачивают таблетками, которые она не хочет принимать", - огорошила девушка.

В этой связи она обратилась к супруге губернатора штата Луизиана Донне Эдвардс, чтобы та помогла ей найти подходящего адвоката. Линн Спирс добивается признания ее вторым опекуном сестры, сообщает TMZ.

britneyspears Бритни Спирс высказалась о своем заточении в психбольнице

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля поклонников шокировало известие о госпитализации Бритни Спирс. Сообщалось, что певицу положили в психиатрическую клинику. Говорилось, что ее состояние вызвано тяжелой болезнью отца. Позже появилась информация, что Бритни Спирс могли положить в психиатрическую клинику против ее воли. Во время подготовки к своему новому концертному шоу исполнительница перестала принимать медикаменты, ранее прописанные психиатром. Состояние дочери начало внушать опасения. Об этом немедленно сообщили отцу 37-летней артистки, который является ее опекуном. Мужчина настоял на том, чтобы дочь увезли в клинику.

На фоне этих слухов Бритни Спирс сначала выступила с заявлением, успокоив поклонников - мол, с ней все хорошо, а им не стоит верить сплетням. А позже, видимо, решила показать, что с ней действительно все в порядке. Сначала она устроила гламурную фотосессию, а позже показала чудеса гибкости. На видео звезда в раздельном купальнике становится на мостик, ходит на руках, садится на шпагат и делает развороты на одной руке, опираясь на ноги.

britneyspears Бритни Спирс показала чудеса гибкости

Однако поклонники артистки не верят, что с их любимицей все хорошо. Они требуют немедленно выпустить ее из психиатрической больницы - фанаты уверены, что Бритни Спирс удерживают в лечебнице силой.