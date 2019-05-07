2019-05-07T18:31:11+03:00
Трагедия в Шереметьево

Среди погибших в авиакатастрофе в Шереметьево было пятеро работников «Клинского Хладокомбината»

Сотрудников направили в командировку по обмену опытом и они, конечно, сели в самолете рядом [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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У Михаила Парусова осталось трое детей. Мужчина сам родом из Тамбова, но последние годы с семьей он жил в Клину, где купили домУ Михаила Парусова осталось трое детей. Мужчина сам родом из Тамбова, но последние годы с семьей он жил в Клину, где купили дом
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В самолете рейсом «Москва-Мурманск», который 5 мая загорелся в «Шереметьево», погибли пятеро работников рыбного предприятия «Клинский Хладокомбинат». Коллеги заняли места рядом — в 16 и 17 рядах, откуда спастись им не удалось. Для небольшого подмосковного города Клин, где все знают друг друга, это большая потеря.

- Катастрофа самолета в «Шереметьево» - огромная трагедия для всех нас. Еще страшнее было узнать, что в числе пассажиров рейса было пятеро работников «Клинского Хладокомбината». Делегация нашего предприятия направлялась в Мурманск в командировку по обмену опытом. Скорбим по погибшим и выражаем искренние соболезнования их семьям, - сообщила Алена Сокольская, глава Клинского муниципального района.

На загоревшемся лайнере оказались 32-летняя Надежда Плотникова, 28-летний Курбонбекзода Фатхутдин, 36-летний Михаил Парусов, 38-летний Антон Тупичкин, 35-летний Михаил Хрумов.

Курбонбекзода Фатхутдин

Курбонбекзода Фатхутдин

- Друзья места себе не находят. Что уже говорить о родных. Клин вообще маленький город. Все знакомы. И все переживают друг за друга, - рассказала Алина Смирнова, подруга Надежды Плотниковой.

Надежда Плотникова была в разводе, воспитывала 7-летнего сына. Отказаться от командировки в майские праздники не смогла. О молодой маме вспоминают, как о хорошей подруге, добром человеке.

Надежда Плотникова была в разводе, воспитывала 7-летнего сына

Надежда Плотникова была в разводе, воспитывала 7-летнего сына

У Михаила Парусова осталось трое детей, младшему ребенку всего 3 годика. Мужчина сам родом из Тамбова, но последние годы с семьей он жил в Клину, где купили дом. На опознание тела в Москву прилетели родители Михаила. Не исключено, что сына они похоронят на его малой родине - в Воронеже.

Последние годы работал в Клину и Михаил Хрумов. Сам он родом из Владивостока. Когда Михаил женился, то супруги решили переехать жить в Севастополь, а позже в Москву. У Хрумова осталось двое детей. Друзья и родственники говорят о нем, как о замечательном человеке, примерном семьянине.

- Губернатором области А. Ю. Воробьевым принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших. Будем рядом и поможем родным и близким всем необходимым, - сообщила Алена Сокольская, глава Клинского муниципального района.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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