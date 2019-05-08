2019-05-08T23:50:31+03:00
Звезды

Стала известна дальнейшая судьба дочери Юлии Началовой

Воспитанием Веры занимаются ее отец Евгений Алдонин и его супруга
Ольга ЛИБГАРДТ
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После внезапной и трагической смерти певицы Юлии Началовой 12-летнюю дочь Веру забрал на воспитание в свою семью бывший муж артистки и отец девочкиПосле внезапной и трагической смерти певицы Юлии Началовой 12-летнюю дочь Веру забрал на воспитание в свою семью бывший муж артистки и отец девочкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Евгений Алдонин все свое свободное время посвящает дочке. После смерти бывшей супруги Юлии Началовой бывший футболист и его нынешняя жена Ольга занимаются воспитанием 12-летней Веры.

После внезапной и трагической смерти певицы Юлии Началовой 12-летнюю дочь Веру забрал на воспитание в свою семью бывший муж артистки и отец девочки футболист Евгений Алдонин. На днях в своем блоге супруга Алдонина выложила видео, на котором они всей семьей играют в Лужниках. Вера смеется и веселится с новой семьей.

Позже в Сети появился ролик, на котором Вера, ее брат - сын Евгения Алдонина от второго брака и сам бывший футболист сразились в настольный футбол. На видео Вера, выступающая против отца, заразительно смеется во время игры. Ольга снимала процесс на видео, объявив, что будет судьей.

А во время Пасхи новая семья Верочки ходила в храм. Ольга также делилась видео пасхального праздника со своим сыном и Верой. Дети прекрасно ладят друг с другом.

evgeny_aldoninevgeny_aldonin
Вера делает большие успехи в музыке
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Кроме этого именно Ольга снимала первое появление Веры на публике после похорон мамы. Девочка выступала с концертом. Присутствовала Ольга и на спектакле девочки в ее школе. Ради этого мероприятия пришлось на день перенести поминки по усопшей певице.

Подписчики похвалили супругу Евгения Алдонина за то что она принимает активное участие в судьбе Веры. Судя по видео Ольга смогла найти подход к ребенку. Ну а Вере в окружении близких людей гораздо проще справляться с потерей мамы.

evgeny_aldoninevgeny_aldonin
Вера делает большие успехи в музыке
4901 отметок «Нравится»331 комментариевInstagram

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. Ее внезапная гибель шокировала как поклонников, так и друзей певицы. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища в Москве. В последний путь артистку провожали самые близкие родственники, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса.

Дочь Началовой воспитывает отец и его новая семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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