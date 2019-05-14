2019-05-15T07:38:52+03:00
Общество

"Самые тяжелые дни в моей жизни": вдова Доренко утешает дочек

Юлия Доренко почти не спит
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Доренко с супругой Юлией. Фото ТАСС/ Александра МудрацСергей Доренко с супругой Юлией. Фото ТАСС/ Александра Мудрац
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Юлия Доренко рассказала о том, как справляется с постигшим ее горем. Вдова Сергея Доренко, который скончался 9 мая из-за разрыва аорты, почти не спит и все что сейчас может, - это утешать двух своих дочерей Варвару и Веру.

"Очень тяжелые дни. Самые тяжелые в моей жизни. На резерве. Почти без сна. Любить и утешать наших детей. Решать бесконечные вопросы. Держаться, держаться, держаться", - написала в блоге Юлия Доренко.

Вдова Сергея Доренко признает, что вынести свалившееся на ее хрупкие плечи горе не представляется возможным без поддержки друзей, коллег ее супруга и и просто сопереживающих. "Я часто говорила Сергею - у тебя лучшие слушатели, лучшие подписчики - неравнодушные, товарищеские, искренние. Я не ожидала, что будет столько слов поддержки от знакомых и совершенно незнакомых людей, готовых прийти на помощь. Спасибо вам всем", - поблагодарила она всех неравнодушных.

Сейчас Юлия Доренко намерена выполнить волю покойного супруга: "Он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле. Он хотел быть кремированным, как и его отец".

Доренко, по словам вдовы, хотел, чтобы его собственный прах был разделен: "Часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям. Часть - развеять на горе Митридат в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной. Это было решение Сергея, он в нем не сомневался... Свое желание о собственной кремации он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам. Сергей даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания: Simon & Garfunkel «Bridge Over Troubled Water». Я считала своим долгом выполнить волю любимого человека".

Как писал сайт kp.ru, Сергей Доренко скончался 9 мая. Он возвращался из поездки на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. На Троекуровском кладбище 12 мая должна была состояться церемония прощания. Она была сорвана из-за заявления в полицию дочерей Доренко от первого брака Ксении и Екатерины Доренко. Они не исключают, что к гибели Доренко может быть причастна его вдова. У Юлии Доренко после смерти супруга остались на руках две дочки - Варвара и Вера, которых она родила от журналиста.

Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU

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