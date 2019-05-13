"Хотят отомстить разлучнице": друг рассказал об обиде дочерей на вдову Доренко

Друг Сергея Доренко высказался о ситуации с похоронами известного журналиста. Бронислав Виногродский уверен, что старшим дочкам теле- и радиоведущего нужно было все решить полюбовно, но они слишком обижены на молодую вдову Юлию Доренко.

"То, что дочери говорят, - это какая-то игра с их стороны. Девчонок жалко, они пострадали из-за развода и теперь хотят отомстить разлучнице", - констатировал Бронислав Виногродский.

Происходящее с похоронами близкого друга он сравнил с "сатирой Щедрина вперемешку с прозой Лескова". По его словам, Екатерина и Ксения просто затаили обиду. "Девчонки, конечно, не простили Сергея за то, что он бросил их маму. Потом они что-то наговорили друг другу, а потом и сами в это поверили", - поделился своим мнением друг Доренко.

Бронислав также сообщил, что полностью поддерживает вдову Доренко. "Она любила его и он ее любил, тут не о чем говорить", - цитирует его Teleprogramma.pro. Он заверил, что вдова покойного говорит правду о том, что Сергей Леонидович хотел кремации, а не традиционных похорон.

Отметим, друг Сергея Доренко был одним из последних, кто видел журналиста живым. Телеведущий заезжал к нему перед смертью. Бронислав Виногродский поведал, что Доренко плохо себя чувствовал, но думал, что всему виной повышенное давление. Журналист ездил в Кострому. "Это довольно долгая дорога. Он проехал в этот день не меньше 300, а может, и все 500 километров", - сообщил мужчина.

Он сфотографировал друга из окна и пригласил в гости. "Сережа не захотел пить чай, пожаловался, что у него давление, мушки перед глазами. Принесли ему воды в графине... . Посидел и поехал дальше. Через несколько часов я его увидел в городе, удивился. Это была последняя наша встреча", - поведал Виногродский.

Как писал сайт kp.ru, 59-летний Сергей Доренко скончался вечером 9 мая. Он потерял сознание, когда ехал на мотоцикле. В 2016 году врачи поставили журналисту диагноз - аневризма аорты. Именно грудная аорта и лопнула в тот роковой вечер. Похороны теле- и радиоведущего были назначены на 12 мая, но в морге отказались выдавать тело Доренко его вдове Юлии, так как возникла необходимость провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Дочери журналиста от первого брака с Мариной Федоренковой, с которой он прожил 33 года, Ксения и Екатерина заявили, что их отец мог быть отравлен. Они не исключают, что к гибели Доренко может быть причастна его вдова. У Юлии Доренко после смерти супруга остались на руках две дочки - Варвара и Вера, которых она родила от журналиста.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спасти Сергея Доренко могла бы своевременная операция

После того, как старшие дочери Сергея Доренко высказали недоверие к официальной причине смерти (разрыв аневризмы грудной части аорты), его вдова Юлия Доренко предала гласности результаты медицинского обследования, которое ее муж проходил три года назад. Из документа видно: проблемы с сердцем у Сергея были давно (подробности)

Из смерти Доренко сделали сериал

Сергей Доренко сейчас наверняка иронично усмехается там, в небесах, считает наш обозреватель Наталья Барабаш (подробности)