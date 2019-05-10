"Водитель упал. Я помог дотащить его на тротуар": очевидец рассказал подробности гибели Доренко
Очевидец ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, рассказал подробности аварии. Свидетель аварии сообщил, что водитель мотоцикла упал и покатился по асфальту до того момента, как мотоцикл ударился в отбойник.
"Я ехал на своей машине по улице Земляной вал в сторону Таганской площади. Мотоцикл ехал мне навстречу. Неожиданно он пошел в занос. Его повело в бок, и он ударился в отбойник", - сообщил свидетель ДТП.
Сергей Доренко на своем последнем мотоциклеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
По словам очевидца трагедии, водителя в этот момент на транспортном средстве уже не было. "Водитель еще до этого упал и покатился по асфальту. Я остановился, помог дотащить его на тротуар", - цитирует свидетеля сайт МК.RU.
Он пояснил, что водитель ничего не говорил. "Был без сознания, но глаза у него были открыты. Никаких видимых повреждений у него не было", - уточнил он.
Момент аварии, после которой погиб Сергей Доренко.
Дорожные видеокамеры запечатлели момент трагедии. Сергей Доренко на мотоцикле ехал в крайней правой полосе, затем внезапно транспортное средство резко свернуло налево, пересекло еще две полосы, выехало на встречку и врезалось в отбойник.
По предварительным данным, Сергей Доренко ехал со стороны Курского вокзала к Таганской площади. 59-летнему журналисту стало плохо с сердцем и он упал. По другой информации, у Доренко оторвался тромб.
Видео с места ДТП с радиоведущим Сергеем Доренко.
Прохожие вызвали "скорую". Подъехавшие на место ДТП врачи более часа пытались привести в чувство главного редактора радиостанции "Говорит Москва", однако реанимационные действия успеха не принесли. Сергей Доренко скончался.
Врачи пытались спасти Сергея Доренко.
Слова соболезнования по поводу трагической гибели журналиста выразили мэр Москвы Сергей Собянин, коллеги-журналисты Сергей Киселев, Владимир Соловьев, Александр Гордон и многие другие. В окружении Сергея Доренко сообщили, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Дата погребения будет объявлена позднее.
Сергей Доренко: Путин ставит на крыло 30-летних ребят и станет их политическим отцом
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чем запомнился Сергей Доренко
Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Окончил школу с золотой медалью. В 1982 получил диплом Университета Дружбы Народов сразу по трем специальностям - "филолог, преподаватель русского языка как иностранного", "переводчик с испанского языка", "переводчик с португальского языка" (подробности)
10 смелых цитат Сергея Доренко
"Комсомолка" вспоминает яркие и эпатажные высказывания телеведущего (подробности)
"Погиб, как жил, - на крутом вираже": коллегам и знакомым трудно говорить о смерти Доренко
Культовый журналист был ярчайшей фигурой на отечественном телевидении, а в последние годы оставался одним из самых заметных героев медиапространства (подробности)
Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сергей Доренко: досье KP.RU»