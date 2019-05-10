"Водитель упал. Я помог дотащить его на тротуар": очевидец рассказал подробности гибели Доренко

Очевидец ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, рассказал подробности аварии. Свидетель аварии сообщил, что водитель мотоцикла упал и покатился по асфальту до того момента, как мотоцикл ударился в отбойник.

"Я ехал на своей машине по улице Земляной вал в сторону Таганской площади. Мотоцикл ехал мне навстречу. Неожиданно он пошел в занос. Его повело в бок, и он ударился в отбойник", - сообщил свидетель ДТП.

Сергей Доренко на своем последнем мотоциклеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам очевидца трагедии, водителя в этот момент на транспортном средстве уже не было. "Водитель еще до этого упал и покатился по асфальту. Я остановился, помог дотащить его на тротуар", - цитирует свидетеля сайт МК.RU.

Он пояснил, что водитель ничего не говорил. "Был без сознания, но глаза у него были открыты. Никаких видимых повреждений у него не было", - уточнил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707928" frameborder="0"></iframe> Момент аварии, после которой погиб Сергей Доренко.

Дорожные видеокамеры запечатлели момент трагедии. Сергей Доренко на мотоцикле ехал в крайней правой полосе, затем внезапно транспортное средство резко свернуло налево, пересекло еще две полосы, выехало на встречку и врезалось в отбойник.

По предварительным данным, Сергей Доренко ехал со стороны Курского вокзала к Таганской площади. 59-летнему журналисту стало плохо с сердцем и он упал. По другой информации, у Доренко оторвался тромб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707952" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП с радиоведущим Сергеем Доренко.

Прохожие вызвали "скорую". Подъехавшие на место ДТП врачи более часа пытались привести в чувство главного редактора радиостанции "Говорит Москва", однако реанимационные действия успеха не принесли. Сергей Доренко скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/707961" frameborder="0"></iframe> Врачи пытались спасти Сергея Доренко.

Слова соболезнования по поводу трагической гибели журналиста выразили мэр Москвы Сергей Собянин, коллеги-журналисты Сергей Киселев, Владимир Соловьев, Александр Гордон и многие другие. В окружении Сергея Доренко сообщили, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Дата погребения будет объявлена позднее.

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