Соблазнительная Екатерина Климова потрясла поклонников экстремально глубоким декольте

Екатерина Климова предстала в неожиданном виде. Многодетная мать и просто красавица впервые за долгое время опубликовала снимок, на котором предстает в шикарном платье с невероятным декольте.

Екатерина Климова находится на гастролях в Хабаровске. 41-летняя актриса после спектакля "Мастер и Маргарита" разместила в своем блоге черно-белый снимок в компании с актером Сергеем Алдониным.

klimovagram Екатерина Климова показала свою красоту

Пикантности фото придает тот факт, что артистка предстала перед публикой в образе булгаковской Маргариты. Звезда надела черное платье с невероятно глубоким декольте.

"Вы живете во Владивостоке? Тогда мы едем к вам", - подписала фото Екатерина Климова. Поклонников такая новость обрадовала. Фолловеры артистки стали интересоваться, какие еще города посетит их любимица.

Многие сделали комплимент фигуре знаменитости. "Вот это глубина!", "Какое роскошное декольте", "Потрясающее декольте", "Вам очень идет образ Маргариты", "Вот она - знойная женщина!", "Какой вырез!", "Екатерина, грудь у вас просто шик", "Почему вы такая красивая?", "Ой-ой, какое декольте", "Ах, Катя просто невероятна", - прокомментировали подписчики снимок.

Екатерина Климова не только успешная актриса. Знаменитости удается прекрасно совмещать съемки и гастроли с воспитанием четверых детей. Многодетная мама воспитывает 17-летнюю дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей - 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея от актера Игоря Петренко. Младшую дочь Беллу она родила от партнера по сериалу "Волчье солнце" Гелы Месхи.

В одном из своих интервью она говорила: "Я утешаю себя мыслью, что, поскольку у нас большая итальянская семья - четверо детей, бабушки, дедушки, папы, няни, - они не чувствуют дефицита любви и мое вынужденное отсутствие не мешает им жить нормальной жизнью". По словам Климовой, с каждой новой беременностью ее декретный отпуск становился все короче. Вспоминая о четверых родах, актриса призналась, что закончила съемки в середине августа. А уже в сентябре появилась на свет ее младшая дочь Белла. Спустя три месяца Катя вновь вернулась на площадку.