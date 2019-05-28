В Косово задержан российский сотрудник миссии ООН

Даже спустя 20 лет после НАТОвских бомбардировок Югославии и войны в Косово, Балканы по-прежнему остаются одним из неспокойных регионов Европы.

Рано утром 28 мая полицейский спецназ самопровозглашенной республики Косово (ROSU) вторгся на территорию четырех сербских муниципалитетов, располагающихся на севере Косово и Метохии. Полицейские избили и арестовали 13 человек — сотрудников косовской полиции, которые по национальности сербы, и обычных граждан. Среди них - россиянин, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощенков.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

- Мы оповестили об этом соответствующие российские органы, - заявил Вучич.

Их всех подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Ответ Белграда оказался достаточно жестким. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести в полную боевую готовность Вооруженные силы страны и спецназ МВД.

Напуганное сербское население в городах Зубин-Поток и Косовска-Митровицы, которые располагаются на севере Косово, начали возводить на улицах баррикады и заграждения, чтобы не дать проехать автомобилям косовской полиции. Стали появляться сообщения, что между спецназом МВД Косово началась перестрелка с неизвестными людьми. Полицейские даже применяли гранаты.

Северная часть Косовской-Митровицы населена сербамиФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Представитель Бюро правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич поставил в известность о случившемся Евросоюз. Джурич заверил, что Белград примет жесткие меры, если Приштина продолжит использовать спецназ против мирного сербского населения.

- Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой будет реакция Сербии, - сказал Джурич.

Между тем Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии уверена, что действия полицейского спецназа Косова не направлены против сербского населения. Речь идет о спецоперации по борьбе с преступностью, заявил пресс-секретарь Миссии Винченцо Грасо.

- Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с властями в Приштине. Для нас открыта и коммуникация с властями Сербии. Мы не вмешиваемся в операции полиции, пока от нас не потребуют вмешаться, - отметил Грасо.

Впрочем, накануне президент Сербии Александр Вучич предрекал ухудшение отношений с косовскими албанцами в ближайшее время. Выступая перед парламентом, он признал потерю контроля над Косово и попросил «прекратить обманывать общественность».

По мнению Вучича, Белград потерял спорную территорию, потерпев национальное поражение и экономические убытки. Сейчас перед Сербией стоит задача сохранить конфликт с Приштиной замороженным и выстраивать с косовскими властями адекватный диалог.

- Мы вкладываем в Косово и Метохию от 560 млн до 570 млн евро ежегодно. Это показывает нашу экономическую состоятельность и развитие. Конечно, этого недостаточно, но мы будем увеличивать помощь, - сообщил Вучич.

Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии уверена, что действия полицейского спецназа Косова не направлены против сербского населенияФото: EAST NEWS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Албанцы давят на сербов, чтобы те скорее признали независимость Косово»

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова:

- Вчера Вучич впервые за долгие годы открыто сказал, что вопрос Косово проигран Сербией, что Белграду придется признать независимость Косово. Но при этом остается неизменным одно условие — нужно снизить пошлины, которые албанцы ввели на сербские товары.

Между тем албанцы продолжают давить на Сербию. Они выбрали очень удобный момент: идут выборы в Европарламент, и европейцам не до Косово. Поэтому албанцы и начали такую агрессивную политику. Задача косовской полиции - показать Белграду, что они обладают силой для решения этого вопроса, они могут надавить на Белград, чтобы тот как можно скорее признал независимость Косово. Сербия хоть и поставила под ружье армию, но за свои границы выходить не будет. Правда, албанцы уже открыто говорят, что претендуют на юг Сербии, но там сосредоточена сербская армия и она будет сдерживать позиции албанцев.

Задержанных сербов косовская полиция, конечно, отпустит, как только Белград пойдет на уступки. Это форма давления на Сербию. Убивать арестованных никто не будут.

Сербия все время грозит Приштине ответными мерами, но их никогда не озвучивает. Думаю, особенных мер у них и нет — перейти границу они не могут, максимум — ввести экономические санкции против Косово.

Хоть все и находятся в напряжении, к военным действиям стороны вряд ли перейдут.

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