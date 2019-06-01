Красивая вдова Децла перестала прятать лицо и разозлила публику

Вдова рэпера Децла, который скончался в возрасте 35 лет на концерте в Ижевске, вернулась в соцсети. Юлия Киселева публикует фотографии, рассуждает о добре и зле, а также делится с подписчиками своими мыслями.

Поклонники Кирилла Толмацкого внимательно следят за жизнью Юлии. Сначала они были опечалены тем фактом, что Юлия Киселева все время прятала лицо под маской розового кролика, потом возмутились тем, что модель удалила свой Инстаграм. Некоторое время назад вдова рэпера вновь завела страничку в соцсети, где стала показывать свое лицо.

somamamori Юлия Толмацкая

Многие посчитали, что супруга покойного Кирилла Толмацкого ведет себя слишком странно - радуется жизни и размещает слишком позитивные снимки. По мнению фолловеров, женщина, потерявшая близкого человека, должна скорбеть. "Любящий человек так себя не ведет", " У нее муж умер, а она ... страдает", "Я бы просто погибла, а эта..., - накинулись подписчики на Киселеву.

Отметим, что сама Толмацкая отвечать злопыхателям не стала. Юля не дает комментариев и не общается с прессой. Известно, что после смерти супруга она вместе с сыном Тони съехала из квартиры певца и разорвала отношения с его матерью. "Тони с Юлей практически сразу переехали. Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире", - рассказала Ирина Толмацкая.

Она огорчена из-за того, что невестка и внук разорвали с ней отношения. Но старается относиться к этой ситуации философски. "Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им", - вздыхает Толмацкая.

somamamori Чем больше мира и гармонии мы будем излучать во вселенную, тем больше мира и гармонии будет вокруг

Ранее отец Децла, Александр Толмацкий рассказал, что после смерти сына так и не смог договориться со снохой по поводу общения с внуком. По его словам, Юлия не вышла на связь. Он сообщил, что Юлия заблокировала его семью во всех социальных сетях. Вдова Децла не объяснила причин поступка. Александр лишился возможности связаться с внуком. "Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка, - сетует Толмацкий. - Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром... Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения".

Как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий скончался ночью 3 февраля в Ижевске. Ему стало плохо после концерта в ночном клубе прямо в гримерке. Умер артист в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.

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