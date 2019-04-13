Вдова прячет сына Децла от дедушки и бабушки

Продюсер Александр Толмацкий не может смириться со смертью сына Кирилла Толмацкого. Даже спустя два с половиной месяца после похорон он плачет. Кроме того, как признался отец рэпера, вдова Децла прячет от него единственного внука.

Александр Толмацкий надеялся, что после смерти сына примет активное участие в жизни 13-летнего внука Тони. Но не тут-то было. По словам безутешного отца музыканта, вдова Децла категорически отказывает ему и его бывшей жене Ирине видеться с единственным внуком.

irinatolmatskaya Все счастливые счастливы одинаково, все несчастные -по-разному

На вопрос корреспондента НТВ: "Вы думаете, его настраивают против вас?", Александр Толмацкий ответил утвердительно. "Сто процентов", - заявил продюсер в эфире программы "Ты не поверишь!.

Впервые он увидел повзрослевшего Тони на похоронах Децла. В скорбной обстановке они перекинулись всего несколькими фразами. Зато после дед был безмерно счастлив, когда Тони приехал в гости в загородный особняк продюсера.

Толмацкий-старший мечтает только об одном: "чтобы наследником стал Тони". У Децла остались квартира в центре Москвы, авторские отчисления. С матерью ребенка Юлей рэпер официально расписан не был.

Тони юридически не может вступить в наследство музыканта, так как в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк. "А вот этого я сам не понимаю, честно говоря. Для меня это была новость", - разводит продюсер руками, комментируя тот факт, что Кирилл не значится по документам отцом Тони.

Сейчас Александр надеется, что вдова Децла придет в себя и поймет, что без помощи ей не справиться. Тони ходит в частную школу, обучение в которой стоит 22 тысячи рублей в месяц. Нужно платить за квартиру, покупать продукты. Тони ранее писал в блоге, что он и мать еле сводят концы с концами.

alexandertolmatskiy НЕТ ТАКИХ НИТОК, ЧТОБЫ ЗАШИТЬ ТВОЕ СЕРДЦЕ...

Говоря об умершем сыне, Толмацкий плачет: "Я о нем думаю каждый день, утром и ночью, вечером". Немного придя в себя, он заявил, что ждет внука в гости. "Тони я всегда помогу. Мы ему написали. Я написал: что бы в жизни ни сложилось, мои двери открыты, мой телефон есть", - резюмировал отец Децла.

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