2019-04-14T15:15:32+03:00
Звезды

Вдова Децла недоступна после резких заявлений Александра Толмацкого

Продюсер не скрывал своего негодования в адрес Юлии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия убеждена, что конфликт начался из-за ее нежелания потакать прихотям семьи ДецлаЮлия убеждена, что конфликт начался из-за ее нежелания потакать прихотям семьи ДецлаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вдова Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, вероятно, решила уйти из соцсетей. Страница модели больше не доступна в Инстаграме. По странному стечению обстоятельств это произошло стразу же после того, как Александр Толмацкий резко высказался в адрес Юлии.

Александр Толмацкий шокировал заявлением. По его словам, вдова Децла прячет от него единственного внука. На вопрос корреспондента НТВ: "Вы думаете, его настраивают против вас?", Александр Толмацкий ответил утвердительно. "Сто процентов", - заявил продюсер в эфире программы "Ты не поверишь!.

Он сообщил, что Юлия заблокировала его семью во всех социальных сетях и категорически отказывает ему и его бывшей жене Ирине видеться с единственным внуком. Александр лишился возможности связаться с внуком. "Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка", - посетовал Толмацкий.

Сейчас Александр надеется, что вдова Децла придет в себя и поймет, что без помощи ей не справиться. Тони ходит в частную школу, обучение в которой стоит 22 тысячи рублей в месяц. Нужно платить за квартиру, покупать продукты.

"Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром... Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения", - поведал продюсер.

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Юлия Толмацкая и Кирилл Толмацкий
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Как писал сайт kp.ru, в начале марта Юлия Толмацкая пожаловалась на продюсера Александра Толмацкого. Вдова рэпера Децла обвинила свекра в "объявлении войны". "Отец Кирилла объявил мне войну", - написал она в комментариях к одному из постов. "Для чего, зачем? Какая цель этого", - тут же поинтересовался у вдовы один из подписчиков.

Ответ вдовы шокировал. По ее словам, родители Децла разделили "наследство" музыканта, оставив ее не у дел. "Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", - пояснила убитая горем женщина.

Юлия убеждена, что конфликт начался из-за ее нежелания потакать прихотям семьи Децла. От нее якобы требовали повиновения. "Как рабыня должна выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял моего мужа во всех интервью", - отметила она.

Александр Толмацкий после смерти Децла: «Так мы с тобой и не поговорили».Децл и его отец не общались почти 20 лет. Между ними навсегда остались тысячи несказанных слов…

ИСТОЧНИК KP.RU

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