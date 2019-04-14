Вдова Децла недоступна после резких заявлений Александра Толмацкого

Вдова Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, вероятно, решила уйти из соцсетей. Страница модели больше не доступна в Инстаграме. По странному стечению обстоятельств это произошло стразу же после того, как Александр Толмацкий резко высказался в адрес Юлии.

Александр Толмацкий шокировал заявлением. По его словам, вдова Децла прячет от него единственного внука. На вопрос корреспондента НТВ: "Вы думаете, его настраивают против вас?", Александр Толмацкий ответил утвердительно. "Сто процентов", - заявил продюсер в эфире программы "Ты не поверишь!.

Он сообщил, что Юлия заблокировала его семью во всех социальных сетях и категорически отказывает ему и его бывшей жене Ирине видеться с единственным внуком. Александр лишился возможности связаться с внуком. "Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка", - посетовал Толмацкий.

Сейчас Александр надеется, что вдова Децла придет в себя и поймет, что без помощи ей не справиться. Тони ходит в частную школу, обучение в которой стоит 22 тысячи рублей в месяц. Нужно платить за квартиру, покупать продукты.

"Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром... Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения", - поведал продюсер.

juzeppejostko Юлия Толмацкая и Кирилл Толмацкий

Как писал сайт kp.ru, в начале марта Юлия Толмацкая пожаловалась на продюсера Александра Толмацкого. Вдова рэпера Децла обвинила свекра в "объявлении войны". "Отец Кирилла объявил мне войну", - написал она в комментариях к одному из постов. "Для чего, зачем? Какая цель этого", - тут же поинтересовался у вдовы один из подписчиков.

Ответ вдовы шокировал. По ее словам, родители Децла разделили "наследство" музыканта, оставив ее не у дел. "Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", - пояснила убитая горем женщина.

Юлия убеждена, что конфликт начался из-за ее нежелания потакать прихотям семьи Децла. От нее якобы требовали повиновения. "Как рабыня должна выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял моего мужа во всех интервью", - отметила она.