Вдова и сын уехали из квартиры Децла и разорвали отношения с матерью певца

Вдова Кирилла Толмацкого и его 13-летний сын Тони почти сразу после похорон певца выехали из квартиры, в которой они жили с Децлом. Кроме этого Юлия разорвала отношения не только с отцом рэпера, но и с его мамой.

"Тони с Юлей практически сразу переехали. Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире", - рассказала мама певца Ирина Толмацкая.

Женщина призналась, что ей тоже очень сложно быть в доме покойного сына. "Но надо следить за квартирой, проверять свет, воду, не потекла ли крыша… Дом очень старый, поэтому все нужно контролировать", - цитирует ее Собеседник.ru.

После того как Юля с Тони съехали из квартиры, Ирина поменяла замки. Для чего она это сделала, правда, не объяснила. "Я отписалась брату Юли и сказала: «Ребят, вы всегда можете взять у меня ключи, если вам это нужно!»", - сообщила женщина.

Она огорчена из-за того, что невестка и внук разорвали с ней отношения. Но старается относиться к этой ситуации философски. "Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им", - вздыхает Толмацкая.

К слову, кроме той самой квартиры в стареньком доме у рэпера, который когда-то собирал стадионы, никакого имущества не было. "У Кирюшки как такового наследства нет. У него никогда не были в приоритете шикарные виллы, квартиры", - объяснила Ирина.

Справляться с горем ей помогают друзья, с которыми она дружит с 12 лет. Также женщина рассказала о том, что происходит с отцом Децла. "Ему тоже очень тяжело. В отличие от меня, он не успел многое сказать сыну и, к сожалению, уже никогда не скажет...", - заключила Ирина Толмацкая.

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