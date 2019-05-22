2019-05-22T21:25:52+03:00
Звезды

Вдова и сын уехали из квартиры Децла и разорвали отношения с матерью певца

Ирина Толмацкая сменила в доме замки
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Юлия Толмацкая и Кирилл ТолмацкийЮлия Толмацкая и Кирилл ТолмацкийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Вдова Кирилла Толмацкого и его 13-летний сын Тони почти сразу после похорон певца выехали из квартиры, в которой они жили с Децлом. Кроме этого Юлия разорвала отношения не только с отцом рэпера, но и с его мамой.

"Тони с Юлей практически сразу переехали. Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире", - рассказала мама певца Ирина Толмацкая.

Женщина призналась, что ей тоже очень сложно быть в доме покойного сына. "Но надо следить за квартирой, проверять свет, воду, не потекла ли крыша… Дом очень старый, поэтому все нужно контролировать", - цитирует ее Собеседник.ru.

После того как Юля с Тони съехали из квартиры, Ирина поменяла замки. Для чего она это сделала, правда, не объяснила. "Я отписалась брату Юли и сказала: «Ребят, вы всегда можете взять у меня ключи, если вам это нужно!»", - сообщила женщина.

Она огорчена из-за того, что невестка и внук разорвали с ней отношения. Но старается относиться к этой ситуации философски. "Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им", - вздыхает Толмацкая.

К слову, кроме той самой квартиры в стареньком доме у рэпера, который когда-то собирал стадионы, никакого имущества не было. "У Кирюшки как такового наследства нет. У него никогда не были в приоритете шикарные виллы, квартиры", - объяснила Ирина.

Справляться с горем ей помогают друзья, с которыми она дружит с 12 лет. Также женщина рассказала о том, что происходит с отцом Децла. "Ему тоже очень тяжело. В отличие от меня, он не успел многое сказать сыну и, к сожалению, уже никогда не скажет...", - заключила Ирина Толмацкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Децла нашли сердечную патологию

Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера Децла. К смерти 35-летнего исполнителя могла привести сердечная патология, заключили эксперты после проведенного исследования. Пока это предварительный результат. Экспертиза так же показала отсутствие выраженных болезненных изменений (подробности)

Конфликт с отцом, марихуана и война с Бастой: что превратило жизнь Децла в трагедию

Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: "Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?" (подробности)

Александр Толмацкий после смерти Децла: «Так мы с тобой и не поговорили».Децл и его отец не общались почти 20 лет. Между ними навсегда остались тысячи несказанных слов…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий): досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
США продолжат консультации с Турцией по вопросу покупки С-400
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель
«Локомотив» в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу
Суд Москвы арестовал главу штаба ФБК Волкова на 20 суток
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса
Команда Зеленского надеется "заставить" Верховную Раду работать
Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 млн рублей
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Матвиенко оценила идею Зеленского провести референдум
Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
Падение метеорита над Австралией записали на видео
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте