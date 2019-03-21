2019-03-21T18:00:31+03:00
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Судмедэксперт назвала истинную причину смерти Началовой

Пришедшая проститься с певицей женщина высказала свою точку зрения о ее безвременной кончине
Мария РЕМИЗОВАОльга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова.Юлия Началова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В четверг, 21 марта, в Москве проводили в последний путь певицу Юлию Началову. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Родные, близкие друзья и просто поклонники пришли проститься с Юлей в ритуальный зал. Люди несли белые цветы. Юля их очень любила.

На выходе из зала поклонники тихо перешептывались. "Она не показывала, что ей плохо. А врачи не смогли проявить свой характер в момент нужности оказания помощи", - заявила элегантная дама, представившись одним из ведущих судмедэкспертов Москвы.

На вопрос корреспондента "КП" Мария Ремизова, что же случилось с Юлей, она со знанием дела продолжила: "Я сейчас на пенсии, тоже занимаюсь продюсерской, концертной деятельностью. Хочу сказать, что мое виденье проблемы - это врачи, которые упустили человека".

"Может быть, - кивает ей в ответ седовласый мужчина - Гангрена. Юля натерла ногу... Но она многое скрывала от нас, от коллег, от друзей-артистов. Вчера вышла информация, что у нее была онкологическая ситуация. Я был в шоке. Никто не знал. Она до последнего все это скрывала. Очень печально. Светлая память ей".

Другая женщина нервно теребит платочек, утирая слезы и нервно всхлипывая: "Это ужасная ситуация на самом деле, безумное горе для семьи, для Веры. Невыносимая боль. Я по себе знаю, что такое терять родителей в маленьком возрасте. У меня у самой отец умер…".

Прощание с Ю.

Как писал сайт kp.ru, cмерть артистки, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян. У певицы была подагра, врачи диагностировали сахарный диабет, также, по некоторым данным, у исполнительницы была онкология. Юлию Началову похоронили на 17-м участке - рядом с покончившим с собой в Испании основателем НТВ Игорем Малашенко. Мужа Божены Рынски проводили в последний путь 18 марта. Он упокоился справа от могилы певицы.

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Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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