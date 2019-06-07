Отец Децла Александр Толмацкий: Жена Кирилла не дает нам видеться с внуком

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался от остановки сердца 3 февраля в возрасте 35 лет. После смерти музыканта между его близкими начался конфликт, который грозится вылиться в настоящую войну. Пережившие своего сына родители Кирилла страдают из-за разлуки с внуком, единственным ребенком артиста. Об этом «Комсомолке» рассказал отец рэпера продюсер Александр Толмацкий.

Долгие годы не разговаривали

Кирилл рос в дружной семье. Мать - медик, работала на станции переливания крови. Отец - известный продюсер, в свое время занимался раскруткой многих звезд, в том числе Олега и Родиона Газмановых. Именно он решил делать из сына звезду. Его проект «Децл» превзошел самые смелые ожидания. «Кирилл воплотил мои мечты, амбиции, он прославился больше меня», - признавался продюсер.

Когда Толмацкий-старший влюбился в другую женщину и развелся, Кириллу был 21 год. Молодой артист встал на сторону матери, которая сильно переживала развод.

- Александр Яковлевич, этот развод проложил пропасть между вами и сыном?

- Нет. Наверное, Кирилл переживал наш развод, но он уже был взрослый, все понимал. Пишут, будто мы 15 лет не разговаривали, - это неправда. Он приходил ко мне домой и играл с моим вторым ребенком (от брака с молодой женой, ровесницей Децла. - Ред.). Я точно знаю, что Ирина, его мама, не настраивала против меня сына. А вот потом, когда у него начались проблемы с его избранницей Юлей (Юлия Киселева, бывшая модель из Нижнего Новгорода, в 2005 году родила от Децла сына Антония. - Ред.), все очень осложнилось. Последние годы мы с Кириллом не разговаривали.

Децл - первый успешный рэп-исполнитель в СНГ. Его первый альбом «Кто? ты» вышел тиражом более миллиона экземпляров.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Почему?

- Юля восприняла меня негативно. Когда я предлагал ему приехать ко мне в гости с внуком, он ссылался на Юлю, что она против, и если он поедет, с ней будет конфликт. У них с Кириллом были непростые отношения. И Тоню (сына) Кирилл прятал у меня, когда он был маленький (сейчас мальчику 13 лет. - Ред.).

- А почему прятал?

- Юля вела себя неадекватно. Она словно всегда была не в себе. Поэтому Кирилл и не записан в свидетельстве о рождении Тони, хотя мы ее об этом просили. В графе «Отец» у внука стоит прочерк, а вот отчество - Кириллович. Сын пытался от нее уйти, а она шантажировала его ребенком. Придумывала какие-то предлоги, чтобы не записывать сына на Кирилла (в свидетельстве о рождении мальчик записан на фамилию матери. Ребенок получил тройное имя - Меркурий Антоний Иоанн. Децл увлекался эзотерикой и полагал, что это защитит сына от негативной энергетики. - Ред.).

Конечно, Кирилл любил сына. И готовил ему, и в школу возил. Они жили семьей в отдельной квартире, которая принадлежит Ире (мама Децла. - Ред.).

У нас с Кириллом не было никакого конфликта. И теперь мне стало понятно, что основной причиной, почему он со мной не общался, была Юля. Она полностью отстранила его друзей, рассорила со всеми.

- Почему Юля была против вас? Это проявление ревности?

- Не знаю. Может, какой-то бзик, неадекватность, шизофрения...

Предчувствовал уход

- Говорят, из-за проблем с Юлей у Кирилла последнее время была депрессия?

- Знаю, что у него все было не очень хорошо. Последний в его жизни Новый год он с сыном Тоней встречал у Ирины, своей мамы. Юля их выгнала из квартиры. Да, у Кирилла была сердечная недостаточность - врожденный дефект. И незадолго до ухода он замечал некоторые сигналы. У него перед этим был микроинсульт. На концерте в Питере он жаловался на боли в левой руке, ноге левой, плечо болело. Конечно, надо было проверяться, лечиться, но никто не думает о смерти в 35 лет.

- Он предчувствовал свой ранний уход? В его Инстаграме последняя запись была - R.I.P. (от англ. «покойся с миром». - Ред.).

- Возможно... К сожалению, последние три года мы не общались. И вот как раз незадолго до его ухода, где-то за две недели, я думал о том, что надо возобновить общение. Было предчувствие что ли какое-то...

На своей страничке в соцсетях Юля предстает в самых диковинных образах. Но чаще всего - в маске кролика. Фото: instagram.com/somamamori

- Вы собирались ему позвонить?

- Да. Я многократно на протяжении десяти лет подряд делал попытки. Звонил ему, говорил, мол, дай мне Тоню, пусть у меня погостит. У нас младшие дети ровесники. Могли бы общаться между собой. Но мои просьбы ни к чему не приводили. Как я недавно узнал, Кирилл со мной последние полгода тоже пытался наладить контакт. Искал посредника, чтобы начать со мной общение. Но мне об этом поздно рассказали.

Эти последние полгода что-то у него там в личных взаимоотношениях происходило, и ему, видимо, хотелось со мной поговорить.

- А вам было неловко самому позвонить внуку?

- Конечно. Потому что мои попытки Юля выставляла в негативе. А то, что сейчас происходит, - полная ахинея. Она удалила из своего Инстаграма все фотографии Кирилла. Умирает муж, и она стирает память о нем, никак не вспоминает, ни словом!

«Просили открыть счет»

- После похорон Кирилла сначала отношения с внуком складывались нормально, - продолжает Александр Толмацкий. - После смерти отца Тоня два дня жил у нас в доме, и все было хорошо. Тоня не хотел уезжать. Договорились, что он еще приедет. Видимо, Юлю это разозлило. Она полностью порвала с нами все отношения и спрятала от нас Тоню. Съехала с квартиры, где они жили с Кириллом. Где она, где Тоня - мы не знаем. Она не дает нам общаться с внуком. Настроила Тоню даже против Иры!

После смерти Кирилла я Тоне звонил. Он сначала отвечал, а потом заблокировал мой номер. Видимо, под воздействием мамы. Конечно, и мне, и Ирине хочется общаться с внуком. Многие люди не думают о том, что надо при жизни все систематизировать, узаконивать. В итоге вот такая ситуация получается. Мы никак не можем претендовать на внука. Юридически мы ему никто.

Мы хотели материально помогать Юле и внуку. Первое, о чем попросили ее после похорон Кирилла: сделай себе и ребенку банковские карточки для переводов. Несколько раз просили ее открыть внуку счет. В ответ она ушат дерьма вылила на нас. И, что ужасно, она сказала внуку, что это Кирилл виноват в том, что не записан в свидетельстве о рождении как отец. И что мы с Ириной хотим что-то нехорошее ей сделать, ребенка забрать...

Узнать мнение самой Юли о происходящем «КП» не удалось: женщина просто не берет трубку и не отвечает на СМС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690482" frameborder="0"></iframe> Александр Толмацкий после смерти Децла: «Так мы с тобой и не поговорили».Децл и его отец не общались почти 20 лет. Между ними навсегда остались тысячи несказанных слов…

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«Юля намеренно стирает память о нашем сыне»

- Юля намеренно стирает память о Кирилле, - считает Александр Толмацкий. - Она тайно забрала у Иры его ноутбук, телефон, вынесла все его записи, стихи.

- Зачем?

- Не знаю! Мы хотели издать его записи, что-то сделать в память о нем. Но у нас ничего больше нет. Она все забрала.

- А с мамой Кирилла вы общаетесь?

- Да, сейчас постоянно на связи с ней. Конечно, ей особенно тяжело (Кирилл у нее единственный сын. - Ред.).

Мне еще тяжело осознать все случившееся. Конечно, я буду что-то делать в память о Кирилле. Пока не могу об этом говорить.

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