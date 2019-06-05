"Схватил не ту яркую бутылочку": Лена Ленина молится за Алибасова
Светская Львица Лена Ленина пришла в ужас от известия об отравлении Бари Алибасова средством для очистки труб. Эпатажная звезда верит в лучшее и молится за здоровье друга.
"Связалась с Бари и с его личным бессменным помощником Сережей. Оказалось, что ситуация действительно серьезная. И что остается только молиться за Бари Каримовича и за то, что его организм выдержит это испытание", - рассказала Лена Ленина.
В беседе с корреспондентом "Комсомольской правды" знаменитость отметила, что она давно дружит с Алибасовым и за ним водится такая привычка, как небрежность в запихивании в рот со стола с любых тарелок всего подряд, особенно когда продюсер торопится и голоден. "Вот теперь и жажда подвела. И неважное зрение. Схватил не ту яркую бутылочку, приняв за сок жуткую бытовую химию. Разъедающую даже трубы, не то что нежный пищевод! Как ребенок, честное слово!", - посетовала гламурная блондинка.
Теперь музыкант в тяжелом состоянии в реанимации. "Жалко до слез! А ведь завтра у него День рождения. Но у Бари мощная сила воли и железный организм, так что будем уповать на всегда благоволившую к нему судьбу! Держитесь, Бари Каримович!", - послала продюсеру лучики здоровья звезда.
Как писал сайт kp.ru, музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как, по предварительным данным, перепутал токсичное средство для промывки труб и воду. Продюсер группы "На-На" выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода. В настоящее время состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у музыканта ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
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Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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