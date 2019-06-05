2019-06-05T18:48:51+03:00
Звезды

"Схватил не ту яркую бутылочку": Лена Ленина молится за Алибасова

Светская львица не может сдержать слез
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лена Ленина пришла в ужас от известия об отравлении Бари АлибасоваЛена Ленина пришла в ужас от известия об отравлении Бари АлибасоваФото: REUTERS
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Светская Львица Лена Ленина пришла в ужас от известия об отравлении Бари Алибасова средством для очистки труб. Эпатажная звезда верит в лучшее и молится за здоровье друга.

"Связалась с Бари и с его личным бессменным помощником Сережей. Оказалось, что ситуация действительно серьезная. И что остается только молиться за Бари Каримовича и за то, что его организм выдержит это испытание", - рассказала Лена Ленина.

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Лена Ленина связалась с Бари Алибасовым
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В беседе с корреспондентом "Комсомольской правды" знаменитость отметила, что она давно дружит с Алибасовым и за ним водится такая привычка, как небрежность в запихивании в рот со стола с любых тарелок всего подряд, особенно когда продюсер торопится и голоден. "Вот теперь и жажда подвела. И неважное зрение. Схватил не ту яркую бутылочку, приняв за сок жуткую бытовую химию. Разъедающую даже трубы, не то что нежный пищевод! Как ребенок, честное слово!", - посетовала гламурная блондинка.

Теперь музыкант в тяжелом состоянии в реанимации. "Жалко до слез! А ведь завтра у него День рождения. Но у Бари мощная сила воли и железный организм, так что будем уповать на всегда благоволившую к нему судьбу! Держитесь, Бари Каримович!", - послала продюсеру лучики здоровья звезда.

Как писал сайт kp.ru, музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как, по предварительным данным, перепутал токсичное средство для промывки труб и воду. Продюсер группы "На-На" выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода. В настоящее время состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у музыканта ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

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Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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