2019-06-05T16:48:04+03:00
Звезды

"Щелочь выжигает пищевод": врачи предупредили о тяжелых последствиях для Алибасова

Химический ожог с отеком и болью при тяжелом отравлении грозит образованием отверстия
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки трубБари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки трубФото: Борис КУДРЯВОВ
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Врачи рассказали о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Бари Алибасов. По словам специалистов, щелочь буквально выжигает пищевод. Возникающий химический ожог с отеком и болью при тяжелом отравлении грозит перфорацией.

"Четвертая степень ожога означает проникновение практически через все ткани органа и нуждается в относительно долгом лечении. С самим отравлением и ожогом можно справиться в течение месяца, но последствия могут сказаться позднее", - предупредил завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СГЗМУ имени Мечникова Виктор Шилов.

По его словам, любое отравление подобными химикатами, который случайно выпил Бари Алибасов, - это реанимационный диагноз. У пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь, поэтому сначала им занимаются токсикологи, а после его передают хирургам. Последствия во многом зависят от места ожога, от того, как сделана операция, а также от общего состояния самого пациента - имеются у него другие заболевания или нет. "Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и перфорацией", - цитирует завкафедрой РИА Новости. Перфорация - это возникновение сквозного дефекта в стенке органа. Например, перфорация стенки желудка или кишечника возникает на месте ее язвенного поражения.

Шилов уточнил, что на месте тяжелых ожогов также образуются рубцы. "Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет делать либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести", - рассказал Шилов.

В свою очередь, директор Института наркологического здоровья нации, врач-нарколог Олег Зыков заявил, что "щелочь буквально выжигает пищевод"."В самых тяжелых случаях это приводило к его непроходимости и необходимости проведения операции по его замене. Не нужно быть химиком, чтобы сказать, что жидкость для прочистки труд содержит вещества, токсичные для человеческого организма. Отравление обычно проходит в тяжелой форме", - цитирует его сайт МК.RU.

В настоящее время состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое, у него четвертая степень ожога желудка. Врачи диагностировали у музыканта ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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