2019-06-05T18:30:54+03:00
Звезды

Садальский озвучил свою версию отравления Алибасова

Актер не сдержался и жестко высказался
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер пожелал Алибасову всего наилучшего и скорейшего выздоровленияАктер пожелал Алибасову всего наилучшего и скорейшего выздоровленияФото: Иван ВИСЛОВ
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Известие об отравлении Бари Алибасова и его госпитализации в Москве стало громом среди ясного неба не только для друзей и близких продюсера. Не находят себе места поклонники музыканта. Народ требует расследовать обстоятельства случившегося и заявляет, что в деле может быть замешено семейство Шукшиных. Эту версию озвучил и актер Станислав Садальский.

"Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку", - озвучил Станислав Садальский свою версию случившегося.

Актер пожелал Алибасову всего наилучшего и скорейшего выздоровления, а всем злопыхателям пригрозил: "Чтоб им пусто было. Выздоравливай, друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем".

stassadalstassadal
Выздоравливай, друг
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Не верит, что продюсер мог перепутать бытовые химикаты с обычным напитком и поклонники Бари Каримовича. Народ переживает за Алибасова и никак не может понять, как артист умудрился хоть и по ошибке, но выпить очиститель для труб, проигнорировав цвет, запах и консистенцию жидкости.

А вот близкий друг продюсера Андрей Разин заявил, что Шукшины не способны на преступление. "Я в ужасе и считаю, что это все-таки был несчастный случай. Хотя Станислав Садальский высказал мнение, что здесь возможно умышленное отравление. Впрочем, эту версию я не поддерживаю, поскольку хорошо знаю семью Шукшиных. Ну не могли они на такое пойти!", - цитируют его "Аргументы недели".

6 июня у Бари Алибасова день рождения. "Мы все молимся за его здоровье. Я представляю всю серьезность травмы. Получить такой сильный ожог пищевода. Чудо, что он вообще остался жив... Уже был похожий эпизод с Бари, связанный с пожаром. Мы тогда призывали всех оказать помощь, собрали большие деньги. Также готовы поступить и сейчас", - заключил Разин.

Как писал сайт kp.ru, 4 июня Бари Алибасова доставили в институт имени Склифосовского с отравлением. Продюсер группы "На-На" случайно выпил дома стакан, в котором оказалось средство для чистки труб. Предположительно, Бари Каримович думал, что это сок. Как говорят врачи, у звездного пациента ожоги желудка и пищевода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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