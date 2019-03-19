Что известно о болезни Началовой и от чего умерла певица

Смерть Юлии Началовой стала для всех настоящим шоком. Но вместе с горем возникла масса вопросов - как молодая красивая и талантливая женщина сгорела за неделю. Так чем же на самом деле болела певица, что привело ее к летальному исходу. У артистки был букет заболеваний, и пока одно лечили, другое начинало проявляться.

Натертая нога, абсцесс и сепсис

На съемках певица натерла ногу. Ранка на большом пальце правой ноги, как мозоль, никак не заживала. Она стала увеличиваться, превратившись в свищ. В больнице ей сделали операцию на ноге - разрезали, почистили. Но было поздно. Начался абсцесс, а потом пошел сепсис. Спасла бы Началову ранняя ампутация, на которую она не соглашалась, - вопрос, скорее риторический. Была бы она жива, если бы сделали ампутацию сразу, - никто не знает.

Не выдержало сердце

С первой волной инфекции Началова справились. Когда пришла вторая волна, Юля уже ее не перенесла, не выдержало сердце.

Анорексия

julianachalova В один момент певица похудела на 25 килограммов, у нее диагностировали анорексию

Юля придерживалась достаточно строгой диеты, не ела мяса, определенных видов рыбы. Были дни, когда Началова вообще ничего не ела 10 дней. В один момент похудела на 25 килограммов. При весе 45 килограммов артистка все равно считала себя толстой. Стала есть только зелень. Вес ушел до 42 кило. Желание принимать пищу вообще пропало, пила воду, а потом и воду организм перестал принимать. Однажды утром она не смогла встать с постели - не было сил. Давление было 75 на 45 - очень низкое. Обратившись к врачам, у Юлии диагностировали анорексию. Следствием ее экстремального похудения, когда был нарушен обмен веществ, стала подагра.

Подагра

julianachalova Началовой приходилось терпеть адские боли - это как собака в руку вцепилась

Подагра у певицы была запущена. В Америке подагру лечили обезболивающими. Юля мучилась от заболевания. Ей приходилось терпеть адские боли - это как собака в руку вцепилась. Суставы сильно воспалялись, увеличивались в размере. Из-за болезни у нее была сильная деформация стопы. Артистка носила специальные расширенные модели обуви, чтобы не передавливать ногу, не нарушить кровообращения, но все равно стирала ноги в кровь. Сама Юлия причиной своей подагры называла "каблуки, невозможные переутомления и нарушенный график питания". Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры.

Экзема

julianachalova У певицы была экзема

У нее не только подагра была, но и экзема. Проблемы с кожей. Организм постепенно разрушался.

Сахарный диабет

Обострение подагры плюс травма ноги - все это могло сыграть свою роль и вызвать мощнейшую декомпенсацию диабета (то есть резкое повышение уровня сахара в крови. - Ред.) вплоть до полиорганной недостаточности. Это когда одновременно перестают работать почки, печень, отказывают другие органы. Очень опасная ситуация и, как правило, летальная.

Красная волчанка

Нет. Этого заболевания у Началовой не было.

Таблетки для похудения

julianachalova Началова горстями скупала таблетки для похудения

Лет десять назад Юля худела с помощью модного препарата - таблеток для похудения. Многие артистки их пили. Певица постоянно их принимала. Ей хотелось быть стройной. Горстями их скупала, не разбираясь в назначении.

Алкоголь и наркотики

Лечащий врач опроверг слухи о зависимости. Юля не пила, не употребляла наркотики.

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