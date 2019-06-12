2019-06-12T23:15:24+03:00
Звезды

Лена Ленина: Готова спорить на миллион, что кот Бари Алибасова никуда не сбегал

Светская писательница рассказала «Комсомолке» о ситуации, которая сложилась вокруг артиста
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Подруга Бари Алибасова Лена Ленина осудила действия родственников и близких продюсера. Фото из Инстаграма @lenaleninaofficialПодруга Бари Алибасова Лена Ленина осудила действия родственников и близких продюсера. Фото из Инстаграма @lenaleninaofficial
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Подруга Бари Алибасова Лена Ленина осудила действия родственников и близких продюсера. Ленина уверена, что многие вещи Алибасову по выходу из больницы, куда он попал более недели назад, выпив по ошибке ядовитую жидкость для прочистки труб «Крот», могут не понравиться. И это прежде всего хайп, который поднялся вокруг произошедшего.

- Фото Бари, прикованного к больничной койке, шокировали всех, - сказала Лена «Комсомольской правде». - Якобы, он впадает в буйство. Медсестры намекают, что это все из-за седативных препаратов, которые ему колят. И в результате он перестает узнавать собственную жену.

А жене Лидии Федосеевой-Шукшиной не здоровится, она не может каждый день ездить в больницу.

- Поэтому наведывается сын и не гнушается делать селфи из больницы, - говорит Ленина.

Алибасов пришел в себя в реанимации Фото: Личный архив

Алибасов пришел в себя в реанимацииФото: Личный архив

Впрочем, по словам Лены, неприятный сюрприз ждёт и сына Бари Алибасова:

- Он даже не догадывается, что на квартиру, которую он уже считает своей, будет претендовать еще один, тоже, кстати, незаконорожденный ребенок - дочь Вера из Киева, которую родила Алибасову Светлана Боховчук. Та, которой он даже посвятил песню «Мой мотоцикл». Говорят, долгов у Алибасова-младшего много, ведь сам он нигде не работает.

Разлад, как уверяет писательница и предпринимательница, начался и внутри группы «На-На».

- Там, говорят, перессорились солисты, унаследовавшие группу, и даже на эфиры больше не ходят вместе, - говорит Ленина. - Поговаривают, что некоторые из них планируют группу переформатировать и развалить. То, за что Бари боролся всю жизнь, может теперь исчезнуть.

Из квартиры Бари Алибасова сбежал его любимый кот Чуча Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Из квартиры Бари Алибасова сбежал его любимый кот ЧучаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что касается истории со сбежавшим котом, то Ленина назвала ее «новой выдумкой».

- Готова спорить на миллион, что кот живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина, - заявила Лена. - А Сергей из деликатности и по долгу службы ничего не комментирует, селфи из больниц не делает и не пиарится на болезни босса. В общем, выйдет Бари из больницы и всем все популярно разъяснит. По матери. По голове. Или по заднице.

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Очередное несчастье выпало на долю Бари Алибасова: пока артист приходит в себя в реанимации института Склифосовского, из его квартиры сбежал любимый питомец - канадский сфинкс Чуча. О его судьбе продюсер беспокоился даже больше, чем о своей - очнувшись после нескольких суток медикаментозного сна, Бари Каримович в первую очередь поинтересовался, как Чуча. И даже указал его в завещании - в случае смерти Алибасова питомец достанется помощнику Сергею Моцарю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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