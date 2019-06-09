«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб. Пока супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина собирает документы для судебной тяжбы с производителем «Крота», упаковку которого легко перепутать с бутылкой сока или йогурта, сын Алибасова практически круглосуточно дежурит в больнице. О том, как сейчас себя чувствует его отец, Бари Бариевич рассказал «Комсомольской правде».

Яркая упаковка "Крота" действительно похожа на бутылку с соком. Предоставлено экспертами АНО «Судебная экспертиза».

- Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление, - поделился Бари Алибасов-младший. - С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться.

- В сети пишут и о других осложнениях — якобы у Бари Каримовича развилась «белая горячка»...

- Нет, конечно, этого нет. Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут — все окей, и начнется уже реабилитация. Ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни нет. Теперь главное избежать осложнений.

Напомним, артиста госпитализировали 4 июня, когда он по ошибке выпил стакан химиката, перепутав в темноте бутылку "Крота" с соком. Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации, а поклонники устроили под окнами палаты флешмоб, выкрикивая "Здоровья Бари!". В Склиф приезжала также группа "На-На", но пока к продюсеру никого не пускают, кроме сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выпила случайно, как Алибасов»: после отравления «Кротом» в Склифе скончалась женщина

Эксперты подтвердили семье Бари Алибасова, что упаковка химиката не соответствует требованиям безопасности (подробности).

Алибасов спутал яд с йогуртом: Шукшина подает в суд на производителей "Крота"

Семья Бари Алибасова, который случайно хлебнул средство для чистки труб и теперь лежит в реанимации, подает в суд на производителя "Крота". Дело в том, что упаковка с ядовитым средством очень похожа на питьевой йогурт (подробности).

«Состояние тяжелое, ждём, когда проснётся»: Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца

Четвёртый день Бари Алибасов находится в реанимации института имени Склифосовского, куда попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Пока состояние артиста оценивается как тяжёлое, но прогнозы врачей в целом благоприятны. Как сообщила «Комсомолке» личный доктор артиста Марият Мухина, операция на пищеводе Бари Каримовичу не понадобится, и возможно, уже через месяц он выпишется из больницы (подробности).