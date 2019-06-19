Брэдли Купер увез дочку от Ирины Шейк

Пока Ирина Шейк участвует в показах в Италии, ее бывший возлюбленный Брэдли Купер увез их дочь. Папарацци застали голливудского актера, который расстался с русской моделью после четырех лет совместной жизни, в аэропорту с двухлетней Леей.

Брэдли Купер нес малышку на руках. Ушлые светские хроникеры сняли артиста поднимающимся по трапу частного самолета, пишет Daily Mail. Куда отправились звездный отец и его наследница, неизвестно.

Тем временем Ирина Шейк проводит время в Италии. На днях она прогулялась по улицам Флоренции, а также впервые за долгое время вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов, приняв участие в юбилейном шоу CR Runway x LuisaViaRoma.

Дочь Лея - это единственное, что еще связывает Купера и ШейкФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, слухи о расставании 33-летней Шейк и 44-летнего Купера появились в мае. Поговаривают, что актер не захотел жениться на матери своего ребенка, а Ирина устала ждать предложения руки и сердца. Кроме этого злые языки сплетничали, будто артист изменил супермодели с певицей Леди Гагой, в которую он якобы влюбился во время съемок фильма "Звезда родилась".

Источники утверждают, что дочь Лея - это единственное, что еще связывает Купера и Шейк. После расставания родители по-прежнему много внимания уделяют девочке, но теперь уже каждый по отдельности. Не так давно Ирина была замечена с дочкой в Нью-Йорке. Обе для выхода в свет выбрали летние платья из коллекции Burberry. Во время прогулки Ирина и Лея побывали на детской площадке, где покачались на качелях и поиграли в песочнице.