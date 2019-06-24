«Прекрасно осознавала, что делает»: нотариус заверил адекватность Юлии Началовой при продаже квартиры

Спустя три с лишним месяца после смерти имя Юлии Началовой по-прежнему у всех на слуху. К сожалению, как и в случае с Жанной Фриске, между некогда близкими людьми певицы развернулась настоящая война. Отец и продюсер Юли Виктор Началов в телеэфирах поливает грязью ее бывшего гражданского супруга, хоккеиста Александра Фролова. Якобы спортсмен требует денег от наследников и отжимает (главным образом, у 12-летней дочери Началовой Веры) единственное ценное имущество певицы — квартиру площадью 167 «квадратов» в элитном столичном комплексе «Кутузовская ривьера».

Дело в том, что Фролову официально принадлежит половина этих роскошных апартаментов — Началова продала долю хоккеисту еще в 2015 году. А на днях директор звезды Анна Исаева заявила: мол, документы купли-продажи и расписку в получении 20 миллионов рублей от экс-мужа Началова «подмахнула неглядя».

Началова выдала Фролову расписку о получении денег за квартиру.

Но так ли это на самом деле? Адвокаты Фролова решили развеять слухи.

- Во-первых, Юлия Началова лично подписала договор купли-продажи с Александром Фроловым 16.07.2015, по которому государственным органом был зарегистрирован переход права собственности, - рассказал kp.ru управляющий партнер юридической фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Антон Малинин. - То есть между Александром и Юлией заемных отношений нет, а, значит, он не может требовать деньги с Началовой или ее наследников, о чем недостоверно заявляют некоторые СМИ, цитируя окружение певицы.

Во-вторых, по словам Малинина, звезда выдала нотариальную доверенность на регистрацию права собственности Фролова на ½ квартиры.

- Таким образом нотариус проверил волю Юлии Началовой на продажу квартиры и ее состояние при совершении доверенности, поэтому «случайный» характер продажи квартиры исключен, - уверен адвокат. - И в-третьих, Началова лично 16.07.2015 написала расписку о получении 20 миллионов по договору купли-продажи за квартиру. То есть эти деньги артистка получила от Фролова именно за квартиру, указав, что у нее нет к нему претензий.

По убеждению Антона Малинина, все это говорит о том, что Началова прекрасно осознавала суть заключенного договора, а также суть подписанной расписки. К слову, после расставания пара никак не стала решать квартирный вопрос — Фролов просто переехал из «Ривьеры» и с бывшей не общался.

А спустя три года, в июле 2018-го, Началова в обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием признать недействительным договор купли-продажи, заключенный с Фроловым. Правда, вскоре сама отказалась от иска и подала новый, заявив, что денег от хоккеиста не получала. Юля требовала оплатить не только «пропавшие» 20 миллионов, но и набежавшие за три года пени — еще около 6 млн. Уже после смерти певицы это дело, которое рассматривалось в суде Нижнего Новгорода с многочисленными нарушениями, развалилось: теперь с Фролова никто ничего не требует.

С хоккеиста требовали уже не 20, а почти 26 миллионов - сумму "долга" плюс проценты.

- А сам он никогда не оспаривал прав на квартиру; с какими-либо исками в суд о взыскании денежных средств с Юлии Началовой не обращался. Поэтому ни дочь, ни родители Юлии не могут унаследовать никаких долгов. - подчеркнул Антон Малинин.

Однако, о том, как хоккеист собирается распоряжаться принадлежащей ему половиной квартиры, адвокаты не сообщают.

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