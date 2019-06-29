Полная Яма

От культурного пространства, которое задумывалось как музей под открытым небом, только стеночка осталась. Стена Белого города XVI века, ныне исписанная граффити века XXI. Одно слово - Яма.

А ведь когда здесь строили амфитеатр, думали о высоком. Деревянные скамейки для отдыха, прогулочная зона с летними кафе, велопарковка. Высадили сосны, клены и липы. Собирались показывать театральные постановки, читать стихи Есенина, Бродского...

Но лавочки облюбовали юные неформалы, вместо музея устроили пивнушку под открытым небом. Тусовались и прошлым летом. Но бревном в глазу площадь стала только сейчас. Пришли сюда активисты организации «Лев против», алкоголь из бутылок выливали, брызгали в лицо из перцовых баллончиков, начинались драки, вызывали ОМОН. Тот приезжал - винтил пьяных.

Тут же как минимум с мая подвыпившую молодежь угощали отравленной фантой и, когда те отключались, грабили. Задержан Мурат Сабанов из Кабардино-Балкарии. 11 потерпевших. Но очевидно, что больше. Да и клофелинщик, скорее всего, действовал не один.

Полиция, ОМОН, общественники ничего этого не замечали. Не хотели замечать. Можно повесить на них всех собак. Но здесь силы правопорядка как раз оказались на стороне обывательского большинства, которое веселая публика раздражала. «Сами проститутки, напросились, так им и надо» - разве не таково общественное мнение? Достаточно почитать отклики на заметки о Яме на сайте kp.ru.

- Здесь сборище каких-то субкультур. Маргиналы, пьяные узбеки заполнили весь Чистопрудный бульвар. Девочки пьют вино прямо на берегу, целуются. Здесь же носят на руках сов и предлагают сфотографироваться. Еще один сумасшедший приносит нутрию в корзинке, выпускает ее в Чистые пруды плавать, все вокруг умиляются, фотографируют, а потом он просит на ее содержание денег, - рассказывает Анна Николаевна, местная жительница.

Видите, еще и нутрию приволокли!

Какие же силы наследили на этом месте? В XVII веке здесь была слобода, заселенная выходцами из Малороссии, попросту хохлами. Потом доходные дома. В советское время построили дом работников НКВД (стоит до сих пор). Долгое время была автомобильная стоянка. Несколько лет назад вырыли котлован, хотели строить торговый центр. Но местные жители взбунтовались.

Может, лучше бы построили?

Вопрос - ребром

Что делать?

Вопрос этот разрешился вечером накануне пятницы - дня, когда и выходил обычно в свои рейды «Лев против». Хохловскую площадь огородили забором! Дерзко, просто, элегантно!

«Уважаемые жители и гости столицы! В рамках текущей эксплуатации силами ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за доставленные неудобства», - значится в объявлении на ограждениях.

Да, веселая молодежь действительно навела там шороху. Деревянные скамейки местами поломаны, покрытие и штукатурка ободраны.

В префектуре ЦАО обещают привести все в порядок в кратчайшие сроки и убрать забор. Но уже поговаривают, что Яму не откроют до конца лета.

Только разве забором остановишь «вечно молодых, вечно пьяных»? Молодежь собирается в парке «Горка», он недалеко от Чистых прудов, тусит на бульварах. Их тоже огородить?

После истории с Сабановым советы экспертов, которые призывали усиливать патрулирование тусовочных мест полицейскими, тоже не выглядят так убедительно. Действия полиции мы видели наглядно: парень пришел с заявлением, что его отравили и ограбили, заявление не приняли, а его самого оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте. Девочки-выпускницы, которых отравил и пытался изнасиловать подозреваемый, 12 часов пролежали на газоне, пока их якобы искал выехавший наряд. Не нашел! И да, заявление тоже сразу не приняли (только после скандала).

Самого Сабанова, тырившего телефоны на глазах у полиции, в первый раз опросили и отпустили.

«Львы» со своими баллончиками, которые исключительно против пьяных, но никак не за них, если тех грабят и травят, тоже тут не помощники.

В борьбе за нравственность и против распущенной молодежи, видите ли, все средства хороши. Не потому ли в некоторых телеграм-каналах (соцсети) пытались отмазать Сабанова, называли пострадавших наркоманами (что оказалось ложью), всячески поливали грязью.

«Так им и надо».

Хочется поставить какую-то точку. Но она не ставится. Ответа нет.

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