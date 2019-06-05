2019-06-05T21:17:40+03:00
Звезды

Дочь Джоли принимает гормоны ради смены пола

13-летней Шайло вполне удается выдавать себя за мальчика
Ольга ЛИБГАРДТ
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13-летняя Шайло с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижется13-летняя Шайло с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижетсяФото: EAST NEWS
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта с каждым днем все больше становится похожей на мальчика. 13-летняя Шайло с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижется. В девять лет она потребовала называть ее Джоном.

Похоже первый биологический ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта твердо намерен сменить пол. Слухи об этом муссируются довольно продолжительное время. И вот на днях появилась новая информация. Инсайдеры сообщили, что 13-летняя Шайло якобы год принимает гормональные таблетки, чтобы быть похожей на мальчика.

"Шайло начала гормональное лечение. Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в возрасте 12 лет и при поддержке своих родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность в соответствии со своей идентификацией", - пишет аргентинская газета La Nacion.

Издание уточняет, что первенец Питта и Джоли хочет выглядеть более мужественно. Судя по последним снимкам в соцсетях девочке вполне удается выдавать себя за мальчика. Трудно сказать, является ли это результатом гормональной терапии или правильно подобранного гардероба."Она решила быть мальчиком, - не раз говорила по этому поводу Джоли. - Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место".

Дочь Джоли принимает гормоны ради смены полы Фото: EAST NEWS

Дочь Джоли принимает гормоны ради смены полыФото: EAST NEWS

В конце мая Шайло исполнилось 13 лет. Мама отвела дочку на квест, где ей нужно было спасаться от серийного убийцы. Теперь Шайло планирует еще раз отметить день рождения, но уже вместе с папой. "Она обожает своего отца. Скромная вечеринка по случаю дня рождения в доме Брэда с тортом и играми - все, чего она хотела бы", - рассказал осведомленный источник.

Меж тем, если верить инсайдерам, после развода Питт постоянно видится со своими детьми: 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Также появилась информация, что актер планирует взять отпуск, чтобы провести больше времени с наследниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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