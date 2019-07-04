Алибасов раскроет правду о своем отравлении

Бари Алибасов приедет в студию Радио "Комсомольская правда", чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i" по поводу слухов и сплетен вокруг его отравления средством для очистки труб. Продюсер группы "На-На" раскроет неизвестные детали того дня, а также поведает о том, как сейчас восстанавливает здоровье.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб "Крот". 17 июня его выписали из больницы. Позже появились предположения, что отравление было инсценировкой, однако музыкант предоставил письменные доказательства произошедшего.

Продюсер до сих пор не может есть обычную пищу и придерживается строгой диеты. Он пьет теплый чай пью и немного молока, ест детское питание.

Заявление Бари Алибасова слушайте на Радио "Комсомольская правда" и смотрите прямую онлайн-трансляцию на сайте kp.ru с 18.00 мск.