2019-07-09T20:35:21+03:00
Звезды

Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера

Стали известны истинные причины расставания актера и модели
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина ШейкИрина ШейкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всем известно, как трепетно Брэдли Купер относится к своей маме. После смерти отца актер переехал к родительнице, чтобы ей было не так одиноко. Купер выводил ее в свет, появлялся на красных дорожках. Несколько лет назад светские хроникеры говорили, что причиной распада первого брака голливудской звезды была его мама Глория Купер. Невзлюбила женщина и Рене Зельвегер, с которой у артиста был роман. С моделью Сьюки Уотерхаус Купер прожил два года, но в итоге тоже расстался. И вот история вновь повторилась с Ириной Шейк.

По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер. Российская супермодель так и не смогла очаровать свекровь, которая жила вместе с ними в шикарном особняке в Лос-Анджелесе.

bradrinaforeverbradrinaforever
Pregnant Irina Shayk bonds with Bradley Cooper's mother on supermarket trip
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Не секрет, что набожная итало-американка не отличается покладистым характером, пишет quien.com. С каждым днем отношения невестки и свекрови накалялись. В один прекрасный день терпение манекенщицы не выдержало.

Произошел жуткий скандал. Актеру пришлось выбирать между Шейк и мамой. В результате русская супермодель вместе с дочкой Леей уехали в Нью-Йорк.

Теперь пару ожидает изнурительный судебный процесс по поводу прав на воспитание дочери. Как заявляют инсайдеры, мама науськивает сына в отношении Ирины. Мол, двухлетняя Лея должна жить с отцом. Сам Брэдли, впрочем, как и Шейк, хранит молчание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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