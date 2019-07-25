Почему в Грузии много хорошего вина, а к нам в Россию оно не приезжает

Вопрос о санкциях на грузинские вина уже не стоит. Можно покупать и пить их спокойно дальше. Так что, дорогие любители хванчкары и кинзмараули, выдохните. Но столько уже всего было сказано. И Роспотребнадзор вот буквально чуть-чуть не произнес свое коронное «не соответствует качеству». И грузинские оппозиционеры выдавали перлы про товар, поставляемый к нам в Россию. Так может и правда нам сюда везут черти что, а сами там у себя в Грузии пьют нормальное, хорошее и качественное вино?

Чтобы проверить это спецкор «Комсомолки», возвращаясь из Грузии, захватила с собой в дорожку несколько самых разных бутылок белого и красного — премиум класса из небольшой частной винодельни (такое в Москве точно не купишь) и обычных из супермаркета в Тбилиси. И, докупив в Москве еще еще столько, же отправилась прямиком к уже знакомому нашим читателям винному эксперту Денису Руденко.

Грузинское обходят стороной

- Берут грузинское очень хорошо, - подтверждает продавец в популярной сети «Магнолия» Тамара Куприянова.

- Те кто знают, покупают. В основном грузины. А так у нас больше Италия и Франция идет, - Приводит свою статистику продавец из сети алкомаркетов «Ароматный мир».- А сейчас еще эти политические страсти. Многие принципиально обходят грузинское стороной.

В самом начале антироссийских скандалов — 2019 в Грузии «Комсомолка» уже проводила эксперимент с саперави и кинзмараули. Выяснилось, что на самом деле все вина из Тефлиса хорошего качества, если рассматривать их с точки зрения Роспотребнадзора (то есть на предмет технологий производства). Но на искушенный потребительский вкус не выдерживают критики с самым простым итальянским, хотя и стоят так же. Из Грузии к нам попадают очень простые, если не сказать посредственные вина. Денис Руденко тогда справедливо заметил, что за такую цену можно купить куда более достойное вино.

В этот раз решили бить на премиум — сортовые вина (сделанные, по заявлениям производителя, из определенного сорта винограда). А вы читайте внимательно и мотайте на ус, как разбираться в винах и не пить что попало.

Ради чистоты эксперимента бутылки были спрятаны в фольгу.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Итак, завернутые в плотную фольгу на суд эксперту предстали следующие вина.

Грузия «4+»:

«Ркацители» из частной винодельни «Кахелеби» («Kahelebi»)

- Для обычного белого вина такой цвет (ярко желтый) слишком интенсивный. Так что скорее всего это произведено в квеври — грузинская технология, когда вино наливают в глиняный кувшин и закапывают в землю. Это придает напитку характерные, смолисто-манговые оттенки, что с головой выдает технологию производства. Аромат хороший, яркий. На вкус: сделано хорошо и без дефектов. Очень чистые абрикосовые и кураговые тона, мед, манго, апельсиновая цедра... Это очень хороший образец, по качеству выше среднего.

Оценка: 88 — 89 баллов из ста.

- Подождите, таких оценок мы не понимаем. Давайте нам простые, школьные тройки и пятерки.

- По международным стандартам вина оценивают по 100-бальной шкале. Причем градация начинается от 50. Но зато даже 1 — 2 балла, особенно после 80 — существенная разница. Но в этом, конечно, разберется только профи. А так я бы поставил этому вину твердую 4+.

Россия «3 -»:

белое «Ркацетели» производитель «GRV” из супермаркета «Магнолии».

- Так, сразу чувствуется легкий недостаток — это вино при производстве имело избыточный контакт с кислородом. Отсюда яркие тона окисления. Как следствие — неприятный, сухофруктный, яблочный тон. Понюхайте, чувствуются немножечко прелые, полежалые яблоки? Это не аромат вина, а запах его деградации и порчи. Здесь нельзя сказать, что вино хорошее. Оно ниже среднего. Вкус пустой абсолютно, с тонами окисления. Вывод: либо слишком долго и небрежно его хранили, прежде чем разлить по бутылкам. Либо же емкость не прикрыли сразу и получился излишний контакт с воздухом. Вино далеко не лучшего качества. Его не следует рекомендовать не к продаже, ни к покупке.

Оценки: «3 с минусом». По винодельческим оценкам это 75 — 76.

Срывая маски (после того, как эксперт изучил этикетку): Это вино откровенный перестарок. Его не надо покупать. Год урожая древний для него. Видимо, еще до отмены санкций собирали. Сорт не чувствуется абсолютно.

Грузия «4 с натяжкой»

«Саперави» от производителя «Telani Valley». Куплено в ночном ларьке недалеко от здания парламента, у которого разгорелись и антироссийские страсти.

- Вину не хватает интенсивных, фруктовых ароматов. Оно такое немножечко замшевое, кожаное (имеются ввиду оттенки вкуса). Но это может быть просто особенность, которая абсолютно не говорит о качествах. Кислотность слегка завышена. Вино сухое, угадывается сорт винограда саперави (самый популярный в Грузии). В целом вино не плохое, конечно слабенькое. Почему? Слишком терпкое и шероховатое в тонинах. Слишком сухое. Это может говорить о том, что виноград был недозревшим.

Оценка: 84 — 85 баллов. В школьных оценках: 4 с натяжкой. (Все-таки ближе к 4-ке, чем к 3).

Срывая маски: Это крупный производитель из Грузии, я пробовал его вина и в России. К ним нареканий нет никогда.

Россия «хорошая 4»

«Саперави» от производителя «Kebuli» из московского алкомаркета «Ароматный мир».

- Хороший, свежий цвет, не очень густой, конечно, но вино явно не старое. Аромат приятный, ягодный. Такая черника со сливками. Да, вино совсем молодое (это хорошо). Думаю даже 2018 года урожая. На вкус свежее, чистое, аккуратно сделанное. Вино не очень плотное, легкое в теле, подвижное. Чувствуется даже легкая газация, что говорит о том, что оно разлито в атмосфере углекислого газа, или же слегка недобродившее. Стиль божоле-ново (совсем молодое, французское вино). Это не дефект, просто стиль. Сорт угадывается — саперави. Немного не достает концентрации и плотности и мощности.

Оценка: Оценка: нормальная, хорошая 4, без натяжки.

Грузия «4 с жирным минусом»:

«Goruli Mtsvane», заявлено как Первое вино Грузии. Куплено в самом историческом центре старого Тбилиси.

- Аромат очень невыразительный. Не яркий. Цвет насыщенно золотистый, но не квеври точно. Такой цвет говорит об избыточном контакте с кислородом. На вкус: это вино скорее всего вино имело контакт с дубовой бочкой — легкие, ванильные тона ощущаются. В целом данный образец не очень хочется хвалить, но и ругать его не очень хочется. Не плохо и не хорошо. Судя по невысокой кислотности и легкому телу это сорт винограда ркацетели. Вину не хватает яркости и выразительности. Как-будто старались и недостарались. И вообще откровенный перестарок. Пить можно, но я бы рекомендовать не стал.

Оценка: Четверка с очень-очень жирным минусом.

Грузия: «5 с минусом»:

«Саперви премиум» от частного винодела «Кахелеби», подается в фирменных ресторанах Тбилиси.

- О! Очень хороший цвет, интенсивный, насыщенный. Такой характерен дня хороших вин. Сразу видно, вино высокого уровня. (Пробует на вкус, явно с большим удовольствием) Ммммм. Очень необычный оттенок вкуса, слегка солоноватый. Как-будто несколько крупинок соли бросили. Такое иногда бывает в винах Южной Австралии. В Грузинских до этого мне не доводилось встречать этот приятный оттенок. Это очень хорошее вино. Сделано качественно и ярко. Много тонов: кисломолочный, смолистый, черных ягод. Хорошая кислотность и структура, хорошее вкусовое наполнение. Длинное послевкусие. (Эксперт не уставал рассыпаться в комплиментах). Самобытное, узнаваемое, грузинское вино очень хорошего качества. По винным критериям — 90 баллов. Великолепное вино. Но я не знаю, можно ли купить такое вино в России? Наверное такие есть, но по очень высоким ценам и в ограниченных количествах.

- Если бы вы не знали, что оно из Грузии, что бы подумали?

- Я бы догадался, что это Грузия и саперави. Слава Богу, за последние пару лет я пробовал более 500 грузинских вин.

Оценка: «5 с минусом». Это вино заслуживает хорошее отношение и всяческих похвал.

Гадят или нет - вот в чем вопрос

Грузинские виноделы с возмущением восприняли слова экс-гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия, про "нассать в вино", экспортируемое в Россию. Были, как водится уже, митинги и акции протеста и в самой Кахетии и у редакции скандальной студии. Такие заявления оскорбили гордых виноделов до глубины души.

- Почему в Грузии много хорошего вина, а к нам в Россию оно не приезжает? - спросила я у Бондо Голетиани, того самого частного винодела, чье вино так высоко оценил наш эксперт.

- Тут вопрос к дистрибьютерам. Какое им нравится, такое и берут. Никто же им не мешает закупить хорошего. Но такое не может же стоит дешево. А как правило всем хотят взять подешевле, а продать подороже.

- А вашего вот вина почему у нас нет?

- Мы производит всего 50 тонн в год. Самим едва хватает. Все выпивается здесь, в Грузии. В целом у нас в стране к производителям вин высокие требования, постоянные проверки проходят, дегустации качества. Виноделие — важное для нас направление. Не стоит всерьез воспринимать высказывание людей, не имеющих к нашему ремеслу никакого отношения.Все вина, что приезжают к вам на полки из Грузии качественные и без всяких примесей. Это точно.

Вывод:

Ну а вывод из нашего эксперимента тут может быть один — не пейте что попало. Купить ерунду можно и в Грузии, и в России и даже во Франции. Если уж любите вино, то озаботьтесь хоть немного его свойствами, вкусами, характеристиками. Не экономьте и возьмите подороже — качество и цена взаимосвязаны. Читайте винных экспертов и вашу «Комсомольскую правду».

ЕЩЕ ОДНО МНЕНИЕ

Частный сомелье Андрей Зотов

- На местах вина лучше и вкуснее. Так нее только с Грузией, но и абсолютно со всеми странами. Поэтому многие пьют где-нибудь в Италии божественный нектар за 2 евро за бутылку. А у себя дома берут такое и получают совсем другое вино. Потому что очень много качеств напиток теряет при транспортировке. Его же не на самолете доставляют, а фурами по ямам и ухабам. Плюс перепады температур. Все это, к сожалению, не может не сказываться на вкусе и аромате.

КСТАТИ

Согласно официальным данным Министерства вина Грузии (да, да, есть у них такое) в 2018 на экспорт было продано 86,2 миллиона бутылок. Больше всего уехало к нам в Россию — 53,6 миллиона. На втором месте Украина — 10,6 миллиона. Следом идет Китай, который выпил в 2018 около 7 миллионов бутылок грузинского. В 2019 ожидается прирост экспорта. В нашей стране полки с грузинским вином есть буквально в каждом супермаркете.

Анекдот в тему:

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