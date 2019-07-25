Пираты Черного моря: Чем Россия ответит на захват нашего танкера на Украине

Никогда такого не было и вот опять. Украина задерживает российское судно по совершенно надуманному обвинению. «Где вы были 25 ноября 2018 года? Керченскую протоку перекрывали? Пройдемте». И никого в СБУ не интересует, что капитан судна не мог не выполнить указания российской погранслужбы, когда украинские военные катера в зоне активного судоходства устроили карусель-догонялки. Помешал - значит виновен.

На самом деле к украинской стороне у меня никаких вопросов нет - она действуют строго в рамках своей парадигмы, в которой Россия - агрессор и оккупант, и любое российское на территории Украины является законной добычей. И даже трофеем. Непонятно, зачем российские судовладельцы поощряют такой подход, посылая танкер с людьми в заведомый плен.

Ведь были уже прецеденты. 25 марта прошлого года украинские погранцы задержали рыболовецкое судно «Норд» с десятью россиянами. Еле вытащили их на родину, часть вернув хитростью, а часть обменяв на браконьеров из незалежной. А 11 августа 2018 года в Херсоне задержали российский танкер «Механик Погодин», который, видите ли, принадлежит компании, против которой на Украине введены санкции. Спасибо, 12 моряков отпустили сразу. Но корабли так и остались в незалежной.

Мореходные книжки членов экипажа танкера.

Какая муха укусила СБУ сейчас, когда Москва и Киев, вроде, начали налаживать мосты в прямом и переносном смысле. Активизировались переговоры по обмену пленными, развели силы в Станице Луганской, объявили очередное перемирие... И тут на тебе, получите и распишитесь. Под угрозу встает не только процесс обмена заключенными, но и перспектива нормализации отношений хотя бы в гуманитарной сфере.

На самом деле, инициаторы обострения - противники любой нормализации. И можно предположить, что уходящая власть громко хлопает дверью, оказывая медвежью услугу новому президенту. Если же Зеленский решил сам продолжить курс Порошенко на государственный терроризм с захватом заложников и узаконенным пиратством, все намного печальнее.

В любом случае Россия обязана ответить на эту выходку, даже несмотря на то, что моряков в этот раз Киев решил от греха подальше отпустить. В конце концов даже у подслеповатых западных партнеров Украины идея обменять захваченных ни за что гражданских моряков на военных вряд ли вызвала бы восторг. Уж очень дурно это пахнет.

Сотрудники украинской военной прокуратуры на борту российского танкера.

Во-первых, как это уже бывало, Россия может ужесточить правила прохода украинских судов через Керченский пролив. С дотошными досмотрами в рамках борьбы с контрабандой и пиратством. Без фанатизма, строго в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в Азовском море. Украине это делать тоже никто не мешает, но силенок маловато. В результате грамотно поставленной антипиратской работы можно вполне эффективно блокировать порты Бердянска и Мариуполя.

Во-вторых, можно присмотреться к судам под жовто-блакитным флагом, заходящим в российские порты. Наверняка через цепочку арендаторов найдется владелец, который уже входит в санкционный список России. И тут уж звиняйте, ничего личного, просто бизнес.

В-третьих, судовладелец может обратиться с иском в международные судебные инстанции. Вот это будет прецедент, если на таком уровне будет узаконено государственное пиратство.

Задержали и уже отпустили. Чем закончится история с российским танкером на Украине 00:00 00:00

Ну и надо, конечно, на государственном уровне определить, насколько целесообразно в принципе судам под флагом России заходить в порты Украины. С Грузией же мы можем прерывать авиасообщение? И останется незалежная без каких-нибудь жизненно важных грузов, которые придется таскать откуда-нибудь из Пенсильвании. Впрочем, это тоже к вопросу о санкциях.

РЕАКЦИЯ

В МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера

Министерство внутренних дел заявило, что уже знает о задержании российского танкера. Более того, в ведомстве прокомментировали ситуацию (подробности)

В Совфеде назвали задержание российского танкера ударом по Зеленскому

По словам члена комитета Совета Федерации по безопасности, украинский лидер не в состоянии контролировать ситуацию (подробности)