2019-07-29T16:34:27+03:00
Общество

Чтобы дела не рассыпались в суде, полицейских научат правильно покупать наркотики

Ужесточенные правила оперативникам объяснят через специальную методичку, новость о разработке которой просочилась в соцсети
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Полицейских научат правильно ловить наркоторговцев.Полицейских научат правильно ловить наркоторговцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Памятку создали в управлении наркоконтроля МВД России. Полицейских научат правильно ловить наркоторговцев. Кстати, документ для «внутреннего пользования» появился после нашумевшего дела журналиста Ивана Голунова — репортер уверяет, что ему подбросили наркотики.

«Комсомолка» изучила текст методички.

Теперь запрещенные вещества у наркокурьеров будут изымать после целого ряда секретных спецопераций. Склонять к совершению преступления нельзя даже бывшего наркомана. Оперативник или «наживка», которые участвуют в следственном эксперименте, должны настолько войти в доверие драгдилеру, чтобы он сам предложил купить у него наркотики.

При этом запрещается давить жалостью, заявлять наркоторговцу о том, что испытываешь ломку. Прежде чем задержать сбытчика, оперу придется убедиться, что тот предлагает именно наркотики: узнать их стоимость, записать предложение драгдилера на скрытый диктофон. После этого опер получит возможность возбудить уголовное дело, и уже потом поставить телефон подозреваемого на прослушку. После первого следственного эксперимента предлагается провести повторную закупку уже под видеозапись.

Только при наличие таких доказательств полицейским разрешается задерживать распространителей смертельной отравы и доставлять их в суд.

СПРАВКА «КП»

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. При досмотре, как сообщалось прессой, у него нашли пять пакетов с наркотиком (мефедроном), а при обыске на квартире пять граммов кокаина. Сам репортер сказал, что запрещенные вещества ему подбросили. Никулинский суд арестовал подозреваемого, и отправил под домашний арест. После этого за журналиста начала заступаться общественность - коллеги, деятели культуры, политики.

После глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста снимут все обвинения и освободят из-под домашнего ареста. Это не выглядело какой-то уступкой общественному мнению. Решение было принято после проведения ряда биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз. Следов Голунова на наркотиках не нашли. Но не нашли следов и сотрудников полиции.

Владелец наркотиков до сих пор остается неизвестен. Об этом мы, возможно, узнаем по итогам расследования, которое передано в СК России.

По ходатайству министра своих должностей лишились начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин. Позже от дел отстранили троих оперативников и дознавателя.

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И вот теперь, когда на дело Ивана Голунова можно уже обернуться и выдохнуть, пора сделать первые выводы. Нерв всего произошедшего за последние 5 дней был таким запредельным, что обнажил многое и многих. Кто и как повел себя в истории с задержанием оппозиционного журналиста с дозами наркотиков в его рюкзаке и дома? Давайте разбираться (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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