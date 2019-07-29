Собчак загорает на Сардинии в леопардовом купальнике с высоким вырезом и сланцах

Ксения Собчак неделю назад отправилась в солнечную Италию. На остров Сардиния она прилетела в компании сына Платона и режиссера Константина Богомолова, с которым звезда уже давно не скрывает романтических отношений. С собой гламурная блондинка вязала множество нарядов, поэтому не обходится без фотосессий. Телеведущая делится снимками с фешенебельного курорта, всем своим видом демонстрируя наслаждение.

"Просто фото в купальнике под обжигающим Сардинским солнцем. И да, я столько пашу, что имею полное право на отдых", - написала Ксения Собчак.

На снимке теледива предстала в леопардовом купальнике с высоким вырезом. Ксения лежит на траве и загорает. Ее лицо частично прикрывает соломенная шляпка. Пляжный образ она дополнила светлыми сланцами.

xenia_sobchak Я пишу здесь о своей жизни и о некоторых событиях, которые считаю важным обсудить

Помимо комплиментов многие фолловеры оставили Ксении Собчак критические комментарии. Так, некоторым подписчикам не понравилось, что у теледивы неровный загар. А кто-то назвал фото неудачным из-за ракурса.

Стоит отметить, что на отдыхе Ксении пришлось возобновить стихотворный батл с Сергеем Шнуровым. Уже вторую неделю они обмениваются колкими рифмами. На днях телеведущая даже записала ролик - ответ лидеру группы "Ленинград". Знаменитость эффектно выныривает из бассейна под начальные аккорды из программы "Что? Где? Когда?". При этом с нее едва не слетает бикини.

Конфликт между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым вспыхнул с новой силой после провокационного заявления лидера группы "Ленинград". Он сообщил, что стихи за светскую львицу писал режиссер Константин Богомолов. Данное заявление не на шутку разгневало теледиву, и она решила жестко ответить на такие обвинения. Ксения написала стихотворение, вызвав Шнурова на батл. Тот, в свою очередь, огрызнулся новой рифмой, припомнив теледиве и времена на "Доме-2", и намекнул на скандалы в личной жизни, а в конце и вовсе оскорбил.

Изначально же перепалка между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым произошла 11 марта. Лидер группы "Ленинград" подколол свою давнюю подругу в стихах. Муза пришла к нему после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала. Не смолчала и Собчак. Острая на язык звезда решила расставить все точки над i, поэтому опубликовала в своем микроблоге стихотворение, в котором вызвала Шнурова на баттл. Собчак заявила, что стихи Шнурова уже давно превратились в затычку в "каждой новостной бочке". В ответ певец поблагодарил, но отказался встречаться с Ксенией, которая "бросила" музыканту перчатку.