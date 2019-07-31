Не ваше дело: жена Тарасова разогнала сплетников

Анастасия Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами для бывшей жены. Из-за скопившегося многомиллионного долга 32-летнему Дмитрию Тарасову запрещено покидать Россию. 25-летняя модель сделала неожиданное признание.

Анастасия Костенко оказалась девушкой не робкого десятка. Порядком устав от нападков сплетников и злопыхателей, третья жена спортсмена решила расставить все точки над i.

"Один в поле не воин. Дружная семья - залог счастливой жизни. Я горжусь тем, что у нас в общей сумме - целый отряд родственников. Наш табор, любимейший табор. Все попытки навести смуту в нашей огромной семье - бесполезны. Истина: «Как аукнется, так и откликнется»", - оставила Анастасия подпись под семейным фото, на котором она нежно обнимает мужа и кутается в шаль. Молодые выглядит счастливыми и беззаботными.

kostenko.94 Один в поле не воин...

Своим сообщением Костенко дала понять, что поддерживает мужа в недавнем скандале с неуплатой алиментов старшей дочери футболиста, 10-летней Ангелине. Подписчики тут же отреагировали на слова звезды. Они спросили у светской львицы, применяет ли они цитируемую поговорку к себе?

"Так вам же и откликнется. Или вы забыли, с чего и на чем семью построили?", "То есть, вы считаете нормой, что отец не обеспечивает ребенка от первого брака?", - не унимаются сетевые активисты.

Модель уточнила, что не намерена обращать внимание на мнение посторонних людей, уточнив, что это не их дело. "Я считаю нормой. Вас это не должно касаться", - сказала, как отрезала, Костенко.

tarasov23 Время, проведенное вдвоем, бесценно

Многие принялись ругать Дмитрия. Анастасия не выдержала и заявила: "Последний раз отвечаю. Дима ежемесячно, раз на то пошло, обеспечивает ребенка. Хватит разводить сплетни на моей странице! Хотите поговорить об этом - вперед туда, где это обсуждается с антуражем. В моем посте ни слова об этой ситуации, и впредь подобные комментарии буду блокировать".

Напомним, на протяжении нескольких месяцев один из районных судов Москвы рассматривает иск бывшей супруги Дмитрия Тарасова. Оксана утверждает, что отец 10-летней Ангелины не участвует в воспитании ребенка и не платит назначенные ему алименты. Из-за скопившегося многомиллионного долга футболисту было запрещено покидать Россию.

Сам Дмитрий уже высказался по поводу инцидента. По его словам, он всегда исправно перечислял деньги бывшей жене. Но в последнее время не мог платить по счетам. Все дело в больной ноге. После операции бывший игрок "Локомотива" проходил реабилитацию и не мог дойти до банка, чтобы сделать перевод.