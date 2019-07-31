«Всегда верен»: Тайна татуировки подозреваемого в убийстве «фотомодели с чемоданом»

«Комсомолка» продолжает разбираться в деталях кровавой трагедии, которая произошла на западе Москвы. Напомним, 27 июля в съемной квартире на улице Пырьева нашли тело 24-летней фотомодели Екатерины Караглановой. Убийца нанес девушке пять ударом ножом - в шею и грудь.

Раздетую красавицу уложил поверх чемодана и сбежал. Подозреваемого задержали спустя трое суток. 33-летний Максим Гареев признался сразу. Мол, накануне он приехал к ней на квартиру для очередного интимного свидания. После секса (встречались за деньги) Карагланова начала над ним издеваться: некрасивый, нищеброд. Он схватил со стола нож, и...

Екатерина Карагланова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Журналисты «КП» обнаружили в соцсетях у Гареева один интересный снимок. В декабре 2018 года он выложил фото, хвастаясь результатами занятий в тренажерном зале: кубики на прессе, проступающие грудные мышцы. А над левой грудью татуировка: надпись «semper fibelis». Что это значит?

Татуировка Максима Гареева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы уже рассказывали, что Гареев несколько лет выступал за любительскую футбольную команду «Миусс Юнайтед». Чаще всего, правда, он оставался в запасе и считался играющим тренером. Бывших соратников по футболу этот снимок Гареева вообще изрядно удивил.

- С тех пор, как наша команда распалась (середина 2018-го, - Авт.) он очень прилично подкачался, - рассказал «КП» один из игроков «Миусс Юнайтед». - Раньше у него конкретное пузо было. А вот татуировку эту никто из наших никогда не видел. Значит, Макс сделал ее лишь несколько месяцев назад.

Semper fibelis - это по латыни. Переводится как «всегда верен». Вообще, эта фраза считается девизом морской пехоты США, используется в этом качестве еще с 1883 года. Но есть и другие варианты. Эта же фраза является слоганом швейцарского спецназа, а еще с середины 17 века до 1939 года изображалась на гербе украинского города Львов.

Екатерина Карагланова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Про свое увлечение американской морской пехотой или спецназом Швейцарии Макс никогда не говорил. Я думаю, эту татуировку он сделал все-таки подразумевая ее дословный перевод, - рассуждает один из футбольных товарищей Гареева. - Женат Макс никогда не был, но о семье мечтал. Мечтал найти свою одну-единственную. Возможно, татуировка как-то с этим связано.

В четверг Максима Гареева должны доставить для ареста в Никулинский суд.

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