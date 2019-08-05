2019-08-05T16:51:25+03:00
Звезды

"Больная тема - алкоголь": исхудавшая Хлебникова столкнулась лоб в лоб с Шурой

Певица не держит зла на исполнителя, обвинившего ее в алкоголизме
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марина Хлебникова старается не обращать внимание на слухи и сплетниМарина Хлебникова старается не обращать внимание на слухи и сплетниФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Вся страна который месяц следит за перипетиями в жизни Марины Хлебниковой. Звезда 90-х в последнее время сильно изменилась - она похудела до 41 кг и заметно постарела. Поклонники исполнительницы хита "Чашка кофею" забили тревогу, мол, с их любимицей происходит что-то страшное. Особенно они встревожились после заявлений ее давнего приятеля Шуры о том, что артистку нужно срочно спасать, дескать, когда он увидел одну из фотографий Марины, то решил: "Что-то там… Алкашка, я думаю!".

Сама Марина Хлебникова старается не обращать внимание на слухи и сплетни. Звезда активно гастролирует и пытается вернуться к нормальной жизни после смерти бывшего супруга Александра Логинова. Она не скрывает, что уход любимого человека серьезно подкосил ее здоровье. Певица признавалась, что она несколько недель провела в больнице, ничего не ела, не пила, отказалась от общения с внешним миром.

На Шуру она зла не держит. "Боже мой, конечно, не обижаюсь на него! Мы с Шурой никогда не ругались. После выпуска как-то встретились с ним в лоб в лоб в телецентре", - цитирует певицу "СтарХит".

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Оба артиста шли на запись программ. Они спокойно поприветствовали друг друга. "Потом еще начали несколько минут чесать языками. Мне кажется, у Сашки это больная тема - алкоголь, вот и ляпнул, не подумав", - посетовала Марина.

Хоть ее вес и снизился до 41 килограмма, она попросила фанатов не переживать. "В этом весе торчу уже полгода, все нормально. Не знаю, почему всегда говорят, что я куда-то пропала. Я постоянно работаю в разных городах России. Даже сейчас в ближайшие месяцы у меня сложный гастрольный график!", - резюмировала звезда.

Куда пропала Марина Хлебникова.По словам знакомых, звезда 90-х Марина Хлебникова впала в депрессию и стала злоупотреблять спиртным после самоубийства любимого мужчины

ИСТОЧНИК KP.RU

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