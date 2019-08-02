"По ночам молюсь": откровение Бузовой разозлило народ

Ольга Бузова оказалась настоящей патриоткой России. Как выяснилось, поющая ведущая по ночам молится за сохранение родной страны.

Ольга Бузова не только одна из самых любимых и востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Знаменитость всегда в гуще событий и на гребне волны. Работая буквально на износ, она принимает активное участие в общественной жизни. Вот исполнительница собирает мусор, чтобы улучшить экологическую обстановку. В другой раз помогает малоимущим. Бузова не осталась в стороне и от темы лесных пожаров, которые бушуют в Сибири.

buzova86 Водицы много не бывает...

Оля опубликовала на своей странице огромный пост, посвященный данной проблеме. "Такая истерия почему-то первый год. В прошлом году горел лес и была тишина. В 2010, когда смог поглотил всю Москву, тоже настолько массовой истерии не припомню... Сейчас же раздувается тема, словно специально", - начала свой монолог звезда экрана.

Со знанием дела она пишет, что "леса горят не то что годами, а веками...". "В России, Канаде, США - везде, где летом жаркий сухой климат и много деревьев... Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход. Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе, - мусор, случайные поджоги", - рассуждает ведущая "Дома-2".

buzova86 За минуту до выхода на сцену

Бузова уверена, что истерика в соцсетях по поводу пожаров ничего не даст. И тут же сделала признание: "Я просто люблю свою страну, и по ночам молюсь за ее сохранение".

Однако пользователи соцсети откровения Ольги категорически не устроили. Разгневанные подписчики потребовали от звезды больше не влезать в подобные темы со своими обсуждениями, упрекнув знаменитость "в отсутствии интеллекта". А недоброжелатели артистки в очередной раз принялись оскорблять ее на все лады.

Напомним, в настоящее время работы по тушению пожаров в России ведутся на площади более 96 тысяч гектаров. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух муниципальных районах Республики Бурятия и в одном - Республики Саха (Якутия). При этом еще более 2,7 миллиона гектаров составляет площадь охваченных пожарами лесов на труднодоступных и удаленных местах. К тушению привлечены авиационные силы Минобороны.