2019-08-18T21:52:36+03:00
Звезды

Высоцкая впервые рассказала о младшем сыне от Кончаловского

Петя очень близок с отцом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Юлия Высоцкая, недавно отпраздновавшая 46-летие, отправилась в европейское турне с супругом Андреем Кончаловским. Супруги счастливы в браке более 20 лет, но режиссер признается, что за эти годы ему так и не удалось узнать возлюбленную до конца.

"Все ее состояния - девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей - они все стоят перед моим взором. И это знание не отдельных сторон личности, а всеобъемлющее - то, что я сегодня могу назвать любовью", - рассказал Андрей Кончаловский.

По словам режиссера, его привлекает в жене умение слушать, пишет Tatler. Он смог научиться этому лишь спустя годы.

Кончаловский старше жены на 36 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте режиссер отлично ладит с супругой. "Характер - кремень! Я очень люблю Юлю именно таким вот настойчивым ребенком. И кстати, она часто им бывает", - рассказывает 81-летний мэтр.

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Супруги за годы брака переживали разные периоды, в том числе и страшную трагедию. Шесть лет назад Андрей Сергеевич и старшая дочь Маша попали в аварию, после которой девочка получила серьезные травмы и впала в кому. Этот факт сильно сказался на Высоцкой и Кончаловском.

Юля тогда много рассуждала о соцсетях. Она говорила, что в те годы настолько увлеклась Инстаграмом, что пропустила момент, когда надо было перестать делиться счастьем, потеряла грань, где свои, а где чужие. Сейчас лейтмотив ее соцсетей не "смотрите, какая я счастливая", а, скорее, "вот моменты моего существования".

"Моя жизнь состоит из очень многого, чем я никогда не поделюсь ни с кем, кроме... таких людей, наверное, меньше, чем пальцев на одной руке. А Андрей Сергеевич... Мы с ним - как в капсуле. Не знаю только, космический ли это корабль или подводная лодка", - говорит актриса.

Сейчас супруги занимаются воспитанием сына Пети. За последние годы парень сменил несколько школ, готовится к ОГЭ и хочет поступать в архитектурный. Он очень близок с отцом. "Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: «Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться»", - признается Высоцкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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