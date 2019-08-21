2019-08-21T00:07:47+03:00
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян заявил о возможном прекращении дела против них

В отношении отца девочек уголовное дело возбуждать не стали
Мария ИГНАТЬЕВА
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Адвокат сестер Хачатурян заявил о возможном прекращении дела против нихАдвокат сестер Хачатурян заявил о возможном прекращении дела против них
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Адвокат одной из сестер Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего отца, Сергей Паршин рассказал о причинах, по которым, могут прекратить уголовное дело против девочек. Следователи доказали, что Михаил Хачатурян неоднократно истязал и домогался их, что дает защите основания полагать, что дело против их подопечных будет прекращено.

- Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности. Защитники сестер Хачатурян, надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать - девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено, - сказал в беседе с ТАСС Паршин.

Несмотря на то, что следователи нашли подтверждения словам сестер Хачатурян, дело против их отца возбуждать не стали. Причина такого решения вполне ожидаемая - смерть подозреваемого. Однако это нисколько не реабилитирует его.

Напомним, что весной этого года сестры Хачатурян написали заявления на своего отца. Они обвинили его в истязаниях, понуждению к действиям сексуального характера и насильственных действиях сексуального характера. Само убийство произошло 27 июня 2018 года. Девушки нанесли отцу 38 ножевых ранений и удары молотком по голове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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