2019-08-22T18:41:33+03:00
Звезды

"Довела мать до клинического состояния": Алибасов набросился на дочь Шукшиной

Продюсер показал Лидию Федосееву-Шукшину в кресле-каталке
Ольга ЛИБГАРДТ
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В июне громом среди ясного неба стала госпитализация Бари Алибасова в реанимациюВ июне громом среди ясного неба стала госпитализация Бари Алибасова в реанимациюФото: Борис КУДРЯВОВ
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Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актрису спешно доставили в Москву из Болгарии. Супруга продюсера намеревалась поправить пошатнувшееся здоровье на морском побережье, но внезапно ей стало плохо.

В последнее время Лидия Николаевна жила в стрессе. Мало того что ее нервировали любимые внуки. А в июне громом среди ясного неба стала госпитализация ее мужа Бари Алибасова в реанимацию после того, как продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб. Масла в огонь подлили и интимные откровения младшей дочки Ольги Шукшиной. Наследница Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовала развода актрисы с мужем. Мол, родительница никогда не жила с продюсером. Совместного быта у них не было и секса тоже.

Алибасова эти высказывания вывели из себя. Более того, он считает, что как раз признания дочки и спровоцировали новые проблемы со здоровьем у Лидии Николаевны.

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Своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния
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"Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния. Прямо из аэропорта пришлось ее везти в военный госпиталь. До госпиталя Лиду сопровождали ее дочь Маша и внук Макар. Видеть свою дочь Ольгу Лидия Николаевна категорически отказалась", - сообщил в блоге музыкант.

Он разместил фотографию, на которой запечатлена его встреча с женой в аэропорту. Актриса сидит в инвалидной коляске с букетом роз, который ей преподнес заботливый муж. При этом Бари Каримович нес в руках трость, с помощью которой передвигается артистка.

Алибасов поспешил успокоить поклонников: "В Болгарии ей стало плохо, что случается регулярно, все-таки возраст берет свое. Как прилетела, свезли в клинику, врачи сразу сделали ей какие-то уколы, дали лекарства, теперь ей лучше. Чувствует себя хорошо".

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Дочь показала фото Федосеевой-Шукшиной из больницы
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Ранее дочь актрисы Мария Шукшина разместила снимок родительницы из больничной палаты и сообщила: "Мама в порядке. Я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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