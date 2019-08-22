"Довела мать до клинического состояния": Алибасов набросился на дочь Шукшиной

Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актрису спешно доставили в Москву из Болгарии. Супруга продюсера намеревалась поправить пошатнувшееся здоровье на морском побережье, но внезапно ей стало плохо.

В последнее время Лидия Николаевна жила в стрессе. Мало того что ее нервировали любимые внуки. А в июне громом среди ясного неба стала госпитализация ее мужа Бари Алибасова в реанимацию после того, как продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб. Масла в огонь подлили и интимные откровения младшей дочки Ольги Шукшиной. Наследница Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовала развода актрисы с мужем. Мол, родительница никогда не жила с продюсером. Совместного быта у них не было и секса тоже.

Алибасова эти высказывания вывели из себя. Более того, он считает, что как раз признания дочки и спровоцировали новые проблемы со здоровьем у Лидии Николаевны.

alibasov_nana Своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния

"Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния. Прямо из аэропорта пришлось ее везти в военный госпиталь. До госпиталя Лиду сопровождали ее дочь Маша и внук Макар. Видеть свою дочь Ольгу Лидия Николаевна категорически отказалась", - сообщил в блоге музыкант.

Он разместил фотографию, на которой запечатлена его встреча с женой в аэропорту. Актриса сидит в инвалидной коляске с букетом роз, который ей преподнес заботливый муж. При этом Бари Каримович нес в руках трость, с помощью которой передвигается артистка.

Алибасов поспешил успокоить поклонников: "В Болгарии ей стало плохо, что случается регулярно, все-таки возраст берет свое. Как прилетела, свезли в клинику, врачи сразу сделали ей какие-то уколы, дали лекарства, теперь ей лучше. Чувствует себя хорошо".

shukshina_maria Дочь показала фото Федосеевой-Шукшиной из больницы

Ранее дочь актрисы Мария Шукшина разместила снимок родительницы из больничной палаты и сообщила: "Мама в порядке. Я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем!".